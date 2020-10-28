28 октября в 11:05 на линию «101» поступило сообщение о несчастном случае на открытой территории в микрорайоне Терновка Центрального района Николаева: двое детей находились на песчаном склоне высотой ориентировочно 3 метра, одного из них присыпало слоем почвы.

По сигналу выехали отделения 1 государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области, 10 взвод Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины.

Как выяснилось, до прибытия чрезвычайников, местный житель вытащил мальчика (ориентировочно 10 лет) из под завала, спасатели по приезду бесперебойно оказывали ему первую доврачебную помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия вернуть к жизни ребенка не удалось. Работники скорой медицинской помощи на месте констатировали его смерть.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.