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Несчастный случай в Терновке: мальчика засыпало своем почвы — ребенок не выжил

Несчастный случай в Терновке: мальчика засыпало своем почвы — ребенок не выжил
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28 октября в 11:05 на линию «101» поступило сообщение о несчастном случае на открытой территории в микрорайоне Терновка Центрального района Николаева: двое детей находились на песчаном склоне высотой ориентировочно 3 метра, одного из них присыпало слоем почвы.

123043741 1884413138366642 1734273237428408419 o - Несчастный случай в Терновке: мальчика засыпало своем почвы - ребенок не выжил

По сигналу выехали отделения 1 государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения, дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области, 10 взвод Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины.

Как выяснилось, до прибытия чрезвычайников, местный житель вытащил мальчика (ориентировочно 10 лет) из под завала, спасатели по приезду бесперебойно оказывали ему первую доврачебную помощь. Несмотря на реанимационные мероприятия вернуть к жизни ребенка не удалось. Работники скорой медицинской помощи на месте констатировали его смерть.

122957749 1884413178366638 2155879612740938036 o - Несчастный случай в Терновке: мальчика засыпало своем почвы - ребенок не выжил

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.

Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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