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Главная страница » Blog » Общество » Несколько газоснабжающих компаний снизили свои цены за январь

Несколько газоснабжающих компаний снизили свои цены за январь

Несколько газоснабжающих компаний снизили свои цены за январь
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Более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне предельной — 6,99 грн за кубометр. Ранее такая цена у них действовала только с февраля. А в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.

Еще 4 компании по состоянию на вечер 8 февраля установили на январь цену, ниже предельной — от 6,79 до 6,90 грн за кубометр.

Зато одна компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп — до 8,58 грн.

В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь.

Перечень компаний, изменивших январскую цену газа:

Название предприятияЯнварь 2021 (цены обнародованные по состоянию на 17.00 08.02.2021)Январь 2021 (цены обнародованные по состоянию на 27.01.2021)
Megawatt6,797,05
ЕНЕРГЕТИЧНI РЕСУРСИ УКРАЇНИ6,87,11
ГК «Нафтогаз України»6,867,22
ТОВ «Стрийнафтогаз»6,96,9
ТОВ «Газ АП»6,996,99
ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг»6,99 7,64
ТОВ «Тернопільоблгаз» 6,998,75
ТОВ «Полтавагаз збут»6,998,91
ТОВ «Київобл газзбут» 6,999,88
ТОВ «Івано-Франківськ газзбут»6,999,89
ТОВ «Дніпропетровськ газзбут»6,999,89
ТОВ «Львів газзбут»6,999,9
ТОВ «Вінниця газзбут»6,999,9
ТОВ «Чернігів газзбут»6,999,9
ТОВ «Запоріж газзбут»6,999,9
ЙЕ Енергія6,999,9
ТОВ «Харків газзбут»6,999,91
ТОВ «Суми газзбут»6,999,91
ТОВ «Хмельницькгаз Збут»6,999,91
ТОВ «Волинь газзбут»6,999,92
ТОВ «Рівне газзбут»6,999,92
ТОВ «Житомир газзбут»6,999,92
ТОВ «Миколаїв газзбут»6,999,92
ТОВ «Чернівці газзбут» 6,999,93
ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз»6,998,75
ТОВ ТД «Лубнигаз»6,998,98
ДП «КиївГазЕнерджи»6,999,88
ТОВ «Черкасигаз Збут»6,999,51
СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ6,999,60
ТОВ «Одесагаз-постачання»6,999,85
ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія»7,2 
ТОВ «ВКФ «Теплобуд»7,227,22
Paliv Energy7,387,38
ТОВ «МАРГАЗ»7,387,38
ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» YASNO7,397,39
Промсервіс7,657,65
Житомирська обласна енергопостачальна компанія7,937,93
ТОВ «Газопостачсервіс»7,937,93
ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 8,38,3
ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія»8,588,1
ДП «Шепетівкагаз»8,599,49
Волиньелектро Збут8,78,7
ТОВ «Газпромпостач»9,009,00
ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія»9,009,00
ДП «Кременецьке УПРГ»9,459,45
ТОВ «Уманьгаз збут»9,519,51
ETG.UA9,619,61
ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія»9,769,76
ТОВ «Луганськгаз збут»9,799,79
Торгова електрична компанія9,89,8
ТОВ «Закарпат газзбут»9,899,89
ТОВ «Поліссягаз»9,919,91
ДП “Полум’я” ПРАТ “Коростишівгаз”9,919,91
ТОВ «Львівенергозбут»10,810,8
ТОВ «Агросинтез Трейдінг»  7,08
Асканія Енерджи 7,2
ТОВ «ГЛАСКОМЕРЦ» 7,41
ТОВ «ГАЛНАФТОГАЗ» 7,5
TAS Energy 7,8
ТОВ «Прикарпатенерготрейд» 8,73
М Gas Trading 9,57

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Татьяна Корбун

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