Более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне предельной — 6,99 грн за кубометр. Ранее такая цена у них действовала только с февраля. А в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.

Еще 4 компании по состоянию на вечер 8 февраля установили на январь цену, ниже предельной — от 6,79 до 6,90 грн за кубометр.

Зато одна компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп — до 8,58 грн.

В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь.

Перечень компаний, изменивших январскую цену газа: