Более 20 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне предельной — 6,99 грн за кубометр. Ранее такая цена у них действовала только с февраля. А в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.
Еще 4 компании по состоянию на вечер 8 февраля установили на январь цену, ниже предельной — от 6,79 до 6,90 грн за кубометр.
Зато одна компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп — до 8,58 грн.
В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь.
Перечень компаний, изменивших январскую цену газа:
Название предприятия Январь 2021 (цены обнародованные по состоянию на 17.00 08.02.2021) Январь 2021 (цены обнародованные по состоянию на 27.01.2021) Megawatt 6,79 7,05 ЕНЕРГЕТИЧНI РЕСУРСИ УКРАЇНИ 6,8 7,11 ГК «Нафтогаз України» 6,86 7,22 ТОВ «Стрийнафтогаз» 6,9 6,9 ТОВ «Газ АП» 6,99 6,99 ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» 6,99 7,64 ТОВ «Тернопільоблгаз» 6,99 8,75 ТОВ «Полтавагаз збут» 6,99 8,91 ТОВ «Київобл газзбут» 6,99 9,88 ТОВ «Івано-Франківськ газзбут» 6,99 9,89 ТОВ «Дніпропетровськ газзбут» 6,99 9,89 ТОВ «Львів газзбут» 6,99 9,9 ТОВ «Вінниця газзбут» 6,99 9,9 ТОВ «Чернігів газзбут» 6,99 9,9 ТОВ «Запоріж газзбут» 6,99 9,9 ЙЕ Енергія 6,99 9,9 ТОВ «Харків газзбут» 6,99 9,91 ТОВ «Суми газзбут» 6,99 9,91 ТОВ «Хмельницькгаз Збут» 6,99 9,91 ТОВ «Волинь газзбут» 6,99 9,92 ТОВ «Рівне газзбут» 6,99 9,92 ТОВ «Житомир газзбут» 6,99 9,92 ТОВ «Миколаїв газзбут» 6,99 9,92 ТОВ «Чернівці газзбут» 6,99 9,93 ДП «Газпостач» ТОВ «Тернопільміськгаз» 6,99 8,75 ТОВ ТД «Лубнигаз» 6,99 8,98 ДП «КиївГазЕнерджи» 6,99 9,88 ТОВ «Черкасигаз Збут» 6,99 9,51 СМАРТ ГАЗ СИСТЕМ 6,99 9,60 ТОВ «Одесагаз-постачання» 6,99 9,85 ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» 7,2 ТОВ «ВКФ «Теплобуд» 7,22 7,22 Paliv Energy 7,38 7,38 ТОВ «МАРГАЗ» 7,38 7,38 ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» YASNO 7,39 7,39 Промсервіс 7,65 7,65 Житомирська обласна енергопостачальна компанія 7,93 7,93 ТОВ «Газопостачсервіс» 7,93 7,93 ТОВ «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» 8,3 8,3 ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» 8,58 8,1 ДП «Шепетівкагаз» 8,59 9,49 Волиньелектро Збут 8,7 8,7 ТОВ «Газпромпостач» 9,00 9,00 ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» 9,00 9,00 ДП «Кременецьке УПРГ» 9,45 9,45 ТОВ «Уманьгаз збут» 9,51 9,51 ETG.UA 9,61 9,61 ТОВ «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» 9,76 9,76 ТОВ «Луганськгаз збут» 9,79 9,79 Торгова електрична компанія 9,8 9,8 ТОВ «Закарпат газзбут» 9,89 9,89 ТОВ «Поліссягаз» 9,91 9,91 ДП “Полум’я” ПРАТ “Коростишівгаз” 9,91 9,91 ТОВ «Львівенергозбут» 10,8 10,8 ТОВ «Агросинтез Трейдінг» 7,08 Асканія Енерджи 7,2 ТОВ «ГЛАСКОМЕРЦ» 7,41 ТОВ «ГАЛНАФТОГАЗ» 7,5 TAS Energy 7,8 ТОВ «Прикарпатенерготрейд» 8,73 М Gas Trading 9,57