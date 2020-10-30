

Мэр Александр Сенкевич во время прямого эфира в социальной сети Facebook сообщил о результатах заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС отдельно рассматривала ситуацию в Николаеве.

Напомним, мэр Сенкевич обратился к Премьеру Шмыгалю из-за карантина.

Что удалось отстоять: разрешили работать детсадам и начальной школе (1-4 классы) с применением локального карантина, то есть на карантине остаются отдельные группы, где есть больные дети или воспитатели. На сегодня таких групп в городе около 1%. Ресторанам и кафе разрешили работать до 20:00 с ограничением количества посетителей и соблюдением карантинных требований. Мы просили до 23:00, однако, я считаю, что это лучше, чем вообще закрыться. И за это пришлось побороться, — говорит мэр. — Также до 20:00 разрешено работать сфере обслуживания — парикмахерским и тому подобное.

Магазины продовольственных и непродовольственных товаров работают с соблюдением карантинных ограничений. Кроме того, будут введены нормы о одновременное пребывание не более 1 человека на 15 квадратных метров.



Театры — по тем же принципам, что и кинотеатры, то есть, при условии не более 50% наполнения зала.

Нам также поставили задачу увеличить количество мест для перевозок в общественном транспорте и усилить контроль масочного режима. Информация о том, что николаевцы ездят в маршрутках без масок дошла и до Киева. И если до конца следующей недели у нас не будет улучшения в этом направлении, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС остановит пассажирские перевозки в Николаеве, — добавил Александр Сенкевич.

Мэр подытожил, что такой режим работы вступает в силу с 00:00 часов 2 ноября 2020. В случае систематических нарушений со стороны предприятий общественного питания или других заведений, город Николаев снова попадет под действие всех ограничений «красной» зоны.