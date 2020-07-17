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Главная страница » Blog » Происшествия » Невезучий “Юрий Олефиренко”: десантный корабль загорелся на территории судостроительного завода

Невезучий «Юрий Олефиренко»: десантный корабль загорелся на территории судостроительного завода

Невезучий «Юрий Олефиренко»: десантный корабль загорелся на территории судостроительного завода
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В трюме десантного корабля «Юрий Олефиренко», стоящего на ремонте в акватории Николаевского судостроительного завода, вспыхнул пожар.

сюжет

С огнем в трюме корабля боролись 25 пожарных и 9 единиц техники. На ликвидацию пожара понадобилась час. Пострадавших и травмированных в инциденте нет.

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фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Напомним, десантный корабль «Юрий Олефиренко» зашел на ремонт на Николаевский судостроительный завод 23 июня. Заход корабля в акваторию предприятия не обошелся без инцидентов. Как обычно все городские мосты развели. И если Варваровский и Ингульский мосты со скрипом, но все же развелись, то пешеходный решил покапризничать. Работникам «ЭЛУ автодорог» пришлось силой, с помощью кувалд и газового оборудования, заставлять аварийный понтонный мост пропустить десантный корабль. В конце переход сдался и «Юрий Олефиренко», который все это время стоял на якоре между Ингульским и пешеходным мостами, смог попасть в акваторию Николаевского судостроительного завода.

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Алина Сидорова

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