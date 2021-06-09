Сегодня Среда, 9 июня, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

vlcsnap 2021 06 09 15h51m07s612 600x400 - За три месяца работы ГБР в Николаеве расследовали почти 3 тысячи дел

За три месяца работы ГБР в Николаеве расследовали почти 3 тысячи дел

13027955184576586 n 600x400 - Как голосуют николаевские нардепы-мажоритарщики

Как голосуют николаевские нардепы-мажоритарщики

koktejli na fb 600x400 - Осуществляете розничную реализацию коктейлей, изготовленных с использованием алкогольных напитков - не забудьте оплатить акцизный налог

Осуществляете розничную реализацию коктейлей, изготовленных с использованием алкогольных напитков — не забудьте оплатить акцизный налог

img 0005 600x400 - Невиновен и оправдан. Суд сказал свое слово в деле Николая Романчука.

Невиновен и оправдан. Суд сказал свое слово в деле Николая Романчука.

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Криминал » Невиновен и оправдан. Суд сказал свое слово в деле Николая Романчука.

Невиновен и оправдан. Суд сказал свое слово в деле Николая Романчука.

img 0005 - Невиновен и оправдан. Суд сказал свое слово в деле Николая Романчука.
0

Коллегией судей Центрального районного суда г. Николаева в составе Владимира Алейникова, Ивана Дыра под председательством Светланы Скрипченко, постановлен приговор бывшему первому заместителю председателя Николаевской ОГА Николаю Романчуку, обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, Николай Романчук обвинялся в том, что из непосредственного исполнителя, предложил руководителю ООО «Э.» оказать влияние на принятие руководством и депутатами Николаевского облсовета решения о согласовании специальных разрешений на разработку промышленного месторождения известняка за предоставление неправомерной выгоды.

В дальнейшем, согласно обвинительному акту, через непосредственных исполнителей, Николай Романчук получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения о разработке недр двумя траншами в сумме 10 тысяч долларов США и 80 тысяч долларов США.

В ходе судебного разбирательства Николай Романчук виновным себя не признавал.

img 0024 - Невиновен и оправдан. Суд сказал свое слово в деле Николая Романчука.
С учетом исследованных доказательств коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать.

Исследовав материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о ряде грубых нарушений органом до судебного следствия норм УПК Украины, что привело к признанию ряда доказательств стороны обвинения, в частности материалов НСРД, недопустимыми, что лишает суд возможности использовать их во время вынесения приговора.

В то же время, установлено, что в ходе до судебного расследования были нарушены нормы подследственности и оно осуществлялось не уполномоченным органом.

Суд пришел к выводу, что органом до судебного следствия недоказанной, совершение уголовного преступления, в котором обвинялся Николай Романчук.

img 0010 - Невиновен и оправдан. Суд сказал свое слово в деле Николая Романчука.
Коллегия судей пришла к выводу о ряде грубых нарушений органом до судебного следствия норм УПК Украины.

С учетом исследованных доказательств коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать, отменить постановления о наложении ареста на имущество изъято во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранную в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тысяч гривен.

Пресс-служба Центрального районного суда Николаева

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В пределах Николаева начался ремонт "одесской трассы" - в Варваровке затруднен проезд
Next post Осуществляете розничную реализацию коктейлей, изготовленных с использованием алкогольных напитков - не забудьте оплатить акцизный налог

Сергей Шелест

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

vlcsnap 2021 06 07 17h09m37s275 600x400 - В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

3d printing 3758154 1280 600x400 - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

2020 06 02 diya 600x400 - Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов - новые революционные услуги в

Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов — новые революционные услуги в «Дії»