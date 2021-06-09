Коллегией судей Центрального районного суда г. Николаева в составе Владимира Алейникова, Ивана Дыра под председательством Светланы Скрипченко, постановлен приговор бывшему первому заместителю председателя Николаевской ОГА Николаю Романчуку, обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28 ч.2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, Николай Романчук обвинялся в том, что из непосредственного исполнителя, предложил руководителю ООО «Э.» оказать влияние на принятие руководством и депутатами Николаевского облсовета решения о согласовании специальных разрешений на разработку промышленного месторождения известняка за предоставление неправомерной выгоды.

В дальнейшем, согласно обвинительному акту, через непосредственных исполнителей, Николай Романчук получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения о разработке недр двумя траншами в сумме 10 тысяч долларов США и 80 тысяч долларов США.

В ходе судебного разбирательства Николай Романчук виновным себя не признавал.

С учетом исследованных доказательств коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать.

Исследовав материалы дела, коллегия судей пришла к выводу о ряде грубых нарушений органом до судебного следствия норм УПК Украины, что привело к признанию ряда доказательств стороны обвинения, в частности материалов НСРД, недопустимыми, что лишает суд возможности использовать их во время вынесения приговора.

В то же время, установлено, что в ходе до судебного расследования были нарушены нормы подследственности и оно осуществлялось не уполномоченным органом.

Суд пришел к выводу, что органом до судебного следствия недоказанной, совершение уголовного преступления, в котором обвинялся Николай Романчук.

Коллегия судей пришла к выводу о ряде грубых нарушений органом до судебного следствия норм УПК Украины.

С учетом исследованных доказательств коллегия судей постановила признать Николая Романчука невиновным и оправдать, отменить постановления о наложении ареста на имущество изъято во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранную в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тысяч гривен.

Пресс-служба Центрального районного суда Николаева