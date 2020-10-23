Нарушение требований к рекламным носителям, попытки подкупить избирателей и использование должностей для проведения агитации. В Гражданской сети ОПОРА подвели итоги избирательной кампании.

В этом году, накануне местных выборов, кандидаты в погоне за голосами уже традиционно устанавливали скамейки и пытались агитировать на рабочем месте. Кроме того, из-за пандемии коронавируса, благосклонность избирателей пытались завоевать с помощью бесплатных масок и лекарств. Более ловкие попытались пропиариться с помощью проектов, реализованных за бюджетные средства. Подробно о нарушении этой избирательной кампании рассказал координатор ОПОРЫ Дмитрий Баштовой во время пресс-конференции.

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