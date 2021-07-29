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Главная страница » Blog » Криминал » Незаконно начислил себе премию — бывшему председателю Николаевской РГА сообщено о подозрении

Незаконно начислил себе премию — бывшему председателю Николаевской РГА сообщено о подозрении

grivny - Незаконно начислил себе премию - бывшему председателю Николаевской РГА сообщено о подозрении
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28 июля 2021 бывшему председателю одной из районных государственных администраций Николаевской области вручили подозрение по факту присвоения бюджетных денег и служебного подлога (ч.2 ст. 191 и ч.1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Геннадий Герман, бывший председатель РГА, злоупотребляя служебным положением, с целью собственного обогащения, издал распоряжение, в который внес недостоверные сведения относительно оснований его увольнения с занимаемой должности и размера начисленного ему выходного пособия. На основании указанного распоряжения ему незаконно было перечислено выходное пособие, превышающее установленное законодательством.

В результате указанных действий нанесен материальный ущерб государству в лице Николаевской районной государственной администрации на сумму более 120 000 гривен.

Досудебное расследование продолжается.

Справка: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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Алина Сидорова

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