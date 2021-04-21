Сегодня Среда, 21 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

dsc 0250 600x400 - Ольга Купчишина провела online -конференцию с руководителями ГНИ и руководителями структурных подразделений управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области

Ольга Купчишина провела online -конференцию с руководителями ГНИ и руководителями структурных подразделений управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области

dsc00729 600x400 - НГЗ на протяжении пяти лет перечислил в бюджеты всех уровней и социальные фонды свыше 2,7 млрд гривен

НГЗ на протяжении пяти лет перечислил в бюджеты всех уровней и социальные фонды свыше 2,7 млрд гривен

2 1 600x400 - Чемпионат Украины по фехтованию на саблях: в мужском командном первенстве сильнейшей стала команда Николаева

Чемпионат Украины по фехтованию на саблях: в мужском командном первенстве сильнейшей стала команда Николаева

rynok 600x400 - Предприниматели, которые продолжают торговлю непродовольственными товарами на рынках Николаева, не получат компенсацию от города

Предприниматели, которые продолжают торговлю непродовольственными товарами на рынках Николаева, не получат компенсацию от города

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » НГЗ на протяжении пяти лет перечислил в бюджеты всех уровней и социальные фонды свыше 2,7 млрд гривен

НГЗ на протяжении пяти лет перечислил в бюджеты всех уровней и социальные фонды свыше 2,7 млрд гривен

dsc00729 - НГЗ на протяжении пяти лет перечислил в бюджеты всех уровней и социальные фонды свыше 2,7 млрд гривен
0

На протяжении пяти лет НГЗ удвоил уплату ряда налогов и сборов, а суммарные налоговые и социальные платежи за этот период превысили 2,7 млрд грн

На протяжении последних пяти лет Николаевский глиноземный завод перечислил налоги, сборы и обязательные платежи на общую сумму 2,73 млрд грн.

«Повышение объемов производства, зарплат и социальных стандартов на Николаевском глиноземном заводе из года в год усиливает его роль в качестве надежной опоры для своих сотрудников и их семей, а вместе с тем и важного партнера для государства. Рост производства на НГЗ на протяжении 2016-2020 годов составил 12,5%, но вместе с тем завод большую часть своих доходов направляет в социальную сферу: средняя зарплата на НГЗ удвоилась, более чем на треть увеличен социальный пакет для сотрудников, в разы выросла адресная поддержка ветеранов завода. Закономерно, что повышение социальных стандартов и продуктивности деятельности завода оказывает влияние на рост налоговых и социальных отчислений», — рассказал генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников.

Как известно, на протяжении многих лет Николаевский глиноземный завод является одним из крупнейших налогоплательщиков области, а также Украины, и по итогам 2020 года вошел в перечень 200 крупнейших налогоплательщиков страны.

Как сообщили в финансовой дирекции НГЗ, на уплату военного сбора, направляющегося на укрепление боеспособности украинской армии, НГЗ на протяжении 2016-2020 гг направил 19,2 млн грн.

Ежегодная сумма налога на доходы физлиц вместе с ростом зарплат также практически удвоилась с 32,15 млн грн. В 2016 году до почти 60 млн грн. по итогам 2020 года, а всего на протяжении пяти лет НГЗ уплатил за своих сотрудников 231,8 млн грн. Сумма уплаченного единого социального взноса, направляющегося в Пенсионный фонд Украины и социальные фонды, на протяжении пяти лет составила 285,4 млн грн. С 2016 года НГЗ увеличил уплату единого социального взноса более чем на 40% с 41 млн грн. по итогам 2016 года до 70,6 млн грн. в 2020 году.

Как рассказала Галина Кравченко, финансовый директор Николаевского глиноземного завода, помимо роста обязательных налоговых и социальных отчислений на протяжении последних пяти лет предприятие существенно расширило финансирование социальных расходов.

«Ежегодные суммы, которые НГЗ направляет на поддержку своих пенсионеров-ветеранов, выросли более чем в 3,5 раза: так в 2016 году на эти цели было направлено 526 тыс. грн., а по итогам 2020 года эта сумма составила свыше 1,88 млн грн, всего за  2016 – 2020 года  на нужды ветеранов НГЗ направлено свыше 4,7 млн грн. За этот же период на НГЗ удвоен размер «социального пакета» для сотрудников, включающий оплату питания, проезда и компенсаций на другие нужды. В 2016 году каждый сотрудник завода получал разные блага и компенсации от завода на сумму в среднем 21,6 тыс. грн., а уже в 2020 году эта сумма приблизилась к 39 тыс. грн.», — рассказала Галина Кравченко, финансовый директор Николаевского глиноземного завода.

Вместе с тем НГЗ оказывает помощь своим сотрудникам в обучении и повышении квалификации. На обучение сотрудников завод на протяжении 2016-2020 гг выделил 7 млн грн.

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Чемпионат Украины по фехтованию на саблях: в мужском командном первенстве сильнейшей стала команда Николаева
Next post Ольга Купчишина провела online -конференцию с руководителями ГНИ и руководителями структурных подразделений управления налогового администрирования физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки