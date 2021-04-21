На протяжении пяти лет НГЗ удвоил уплату ряда налогов и сборов, а суммарные налоговые и социальные платежи за этот период превысили 2,7 млрд грн

На протяжении последних пяти лет Николаевский глиноземный завод перечислил налоги, сборы и обязательные платежи на общую сумму 2,73 млрд грн.

«Повышение объемов производства, зарплат и социальных стандартов на Николаевском глиноземном заводе из года в год усиливает его роль в качестве надежной опоры для своих сотрудников и их семей, а вместе с тем и важного партнера для государства. Рост производства на НГЗ на протяжении 2016-2020 годов составил 12,5%, но вместе с тем завод большую часть своих доходов направляет в социальную сферу: средняя зарплата на НГЗ удвоилась, более чем на треть увеличен социальный пакет для сотрудников, в разы выросла адресная поддержка ветеранов завода. Закономерно, что повышение социальных стандартов и продуктивности деятельности завода оказывает влияние на рост налоговых и социальных отчислений», — рассказал генеральный директор НГЗ Виктор Кожевников.

Как известно, на протяжении многих лет Николаевский глиноземный завод является одним из крупнейших налогоплательщиков области, а также Украины, и по итогам 2020 года вошел в перечень 200 крупнейших налогоплательщиков страны.

Как сообщили в финансовой дирекции НГЗ, на уплату военного сбора, направляющегося на укрепление боеспособности украинской армии, НГЗ на протяжении 2016-2020 гг направил 19,2 млн грн.

Ежегодная сумма налога на доходы физлиц вместе с ростом зарплат также практически удвоилась с 32,15 млн грн. В 2016 году до почти 60 млн грн. по итогам 2020 года, а всего на протяжении пяти лет НГЗ уплатил за своих сотрудников 231,8 млн грн. Сумма уплаченного единого социального взноса, направляющегося в Пенсионный фонд Украины и социальные фонды, на протяжении пяти лет составила 285,4 млн грн. С 2016 года НГЗ увеличил уплату единого социального взноса более чем на 40% с 41 млн грн. по итогам 2016 года до 70,6 млн грн. в 2020 году.

Как рассказала Галина Кравченко, финансовый директор Николаевского глиноземного завода, помимо роста обязательных налоговых и социальных отчислений на протяжении последних пяти лет предприятие существенно расширило финансирование социальных расходов.

«Ежегодные суммы, которые НГЗ направляет на поддержку своих пенсионеров-ветеранов, выросли более чем в 3,5 раза: так в 2016 году на эти цели было направлено 526 тыс. грн., а по итогам 2020 года эта сумма составила свыше 1,88 млн грн, всего за 2016 – 2020 года на нужды ветеранов НГЗ направлено свыше 4,7 млн грн. За этот же период на НГЗ удвоен размер «социального пакета» для сотрудников, включающий оплату питания, проезда и компенсаций на другие нужды. В 2016 году каждый сотрудник завода получал разные блага и компенсации от завода на сумму в среднем 21,6 тыс. грн., а уже в 2020 году эта сумма приблизилась к 39 тыс. грн.», — рассказала Галина Кравченко, финансовый директор Николаевского глиноземного завода.

Вместе с тем НГЗ оказывает помощь своим сотрудникам в обучении и повышении квалификации. На обучение сотрудников завод на протяжении 2016-2020 гг выделил 7 млн грн.