Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия убежден, что Николаевский глиноземный завод шантажирует группа экологических активистов

Такую позицию относительно событий вокруг Николаевского глиноземного завода народный депутат Украины высказал в соцсетях, сообщают НовостиN.

Под сообщением в Facebook одного из активистов ОО «Стоп шлам» Давид Арахамия на вопрос о его оценке действий министра юстиции Малюськи по делу НГЗ написал: «Расцениваю что НГЗ шантажирует группа экологических активистов (знаю об этом 100%), подключая все другие возможные ресурсы, в том числе коррумпированных силовиков».

В ответах на другие комментарии Арахамия подчеркнул, что его задача заботиться о благополучии Николаевской области и его волнуют рабочие места и семьи.

«Скоро мы в лицах покажем этих кукловодов из Киева. Обидно, что они наших тупо втёмную используют, а те ведутся. Я приеду в город и расскажу в лицах кто это придумал, сколько денег уже потратил, а вы мне поясните – где в этом бою интересы Николаева», – написал народный депутат.

Напомним, ранее Денис Малюська назвал незаконной психологическую экспертизу, на основании которой «Стоп шлам» пытается отсудить у Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен морального вреда в пользу якобы 1279 пострадавших. Эксперты не опросили ни одного из них, и не предоставили никаких документальных доказательств экологических нарушений или расстройства здоровья.

Центральная экспертно-квалификационная комиссии при Минюсте привлекла экспертов, подписавших эту экспертизу, к дисциплинарной ответственности и приостановила действие их свидетельств.

В то же время полиция и ГБР начали уголовные производства по мошенническим действиям учредителей организации «Стоп шлам» и многочисленных нарушений со стороны судьи и председателя Заводского районного суда города Николаева.

На предприятии действия членов «Стоп шлам» неоднократно называли спланированной рейдерской атакой. В СМИ ее связывают с Павлом Куфтырев.