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«Нибулон» построит корабли для пограничной службы Украины

«Нибулон» построит корабли для пограничной службы Украины
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В рамках межправительственного соглашения между Украиной и Францией по официальной поддержке в усилении системы морской охраны и безопасности границ планируется, что корабельный состав Государственной пограничной службы Украины пополнится 20 самыми современными 32-х метровыми патрульными кораблями компании ОСЕА. 5 из них построят на николаевском «Нибулоне». Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В контракте между Госпогранслужбой и французской компанией ОCEA прямо прописано изготовления 5 кораблей с 20 на украинском предприятии. Исходя из анализа в настоящее время, французские партнеры остановили свой выбор на компании «Нибулон», что находится в Николаеве. Надеюсь, уже в этом году начнется производство, — сообщил министр.

фото OCEA

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Алина Сидорова

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