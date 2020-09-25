27 сентября «НИБУЛОН» завершает пассажирские перевозки по маршруту Николаев – Кинбурнская коса – Очаков, последние рейсы в этом сезоне состоятся 26 сентября (суббота).
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Однако перевозки продолжаются, ведь уже с 3 октября компания запускает новый прогулочный рейс в село Ковалевка.
Об єтом сообщают на странице компании «Нибулон» в Facebook.
Высокоскоростное пассажирское судно «НИБУЛОН Экспресс» будет осуществлять водные прогулки по новому маршруту по субботам и воскресеньям.
Расписание движения пассажирского судна:
|Пункт отправления
|Время отправления
|Пункт прибытия
|Время прибытия
|г. Николаев
|8:00
|с. Ковалевка
|9:00
|с. Ковалевка
|16.00
|г. Николаев
|17.00
Время в дороге в каждую сторону составляет около 1 часа.
В Ковалевку из Николаева пассажирские суда будут отходить, как и всегда, с Каботажного мола (за ССЗ «НИБУЛОН»), где компанией обустроена остановка со скамейками и биотуалетами. Место посадки/высадки пассажиров в Ковалевке – на местном причале.
Стоимость билета на водную прогулку по маршруту Николаев – Ковалевка – Николаев составляет 228 грн с НДС.
Билет на прогулочный рейс по новому маршруту уже в ближайшие дни можно будет приобрести на сайте компании.