27 сентября «НИБУЛОН» завершает пассажирские перевозки по маршруту Николаев – Кинбурнская коса – Очаков, последние рейсы в этом сезоне состоятся 26 сентября (суббота).

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Однако перевозки продолжаются, ведь уже с 3 октября компания запускает новый прогулочный рейс в село Ковалевка.

Об єтом сообщают на странице компании «Нибулон» в Facebook.

Высокоскоростное пассажирское судно «НИБУЛОН Экспресс» будет осуществлять водные прогулки по новому маршруту по субботам и воскресеньям.

Расписание движения пассажирского судна:

Пункт отправления Время отправления Пункт прибытия Время прибытия г. Николаев 8:00 с. Ковалевка 9:00 с. Ковалевка 16.00 г. Николаев 17.00

Время в дороге в каждую сторону составляет около 1 часа.

В Ковалевку из Николаева пассажирские суда будут отходить, как и всегда, с Каботажного мола (за ССЗ «НИБУЛОН»), где компанией обустроена остановка со скамейками и биотуалетами. Место посадки/высадки пассажиров в Ковалевке – на местном причале.

Стоимость билета на водную прогулку по маршруту Николаев – Ковалевка – Николаев составляет 228 грн с НДС.

Билет на прогулочный рейс по новому маршруту уже в ближайшие дни можно будет приобрести на сайте компании.