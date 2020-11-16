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Николаев обратится к премьер-министру с просьбой пересмотреть решение о «карантине выходного дня»

Николаев обратится к премьер-министру с просьбой пересмотреть решение о «карантине выходного дня»
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Первый заместитель городского головы Владимир Крыленко провел встречу с инициативной группой горожан — представителями малого бизнеса, торговых комплексов и рынков города Николаева. Предприниматели выступают против «карантина выходного дня».

К участию во встрече присоединились начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Николаевской области Лариса Бурденко, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя, директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко, представители администраций Центрального и Корабельного района, заместитель директора юридического департамента горсовета Евгений Юзвак и др.

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Владимир Крыленко сообщил собравшимся, что сегодня утром состоялось селекторное совещание с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, в которой приняли участие городские головы, в том числе, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко. Представители местного самоуправления выразили единодушную позицию относительно несогласия с решением КМУ о «карантин выходного дня». Обратились к Премьер-министру с просьбой изменить решение.

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— Руководитель Правительства пообещал, что на этой неделе он соберет очередное селекторное совещание, во время которой будут обработаны точечные изменения данного решения. Напомню, что 11 ноября было принято Постановление КМУ за №1100, существенно изменила условия труда в выходные дни. Решение Кабмина, которым фактически был введен так называемый «локдаун выходного дня», является обязательным к исполнению. Хочу отметить, что Николаевский городской совет никак таких мер не инициировала, — отметил Владимир Крыленко.

Первый заместитель городского головы сообщил, что мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал предложение подготовить обращение от города в адрес Премьер-министра Украины относительно пересмотра постановления КМУ с учетом замечаний малого бизнеса.

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— Сегодня в телефонном режиме проведем исполком, и я буду просить членов исполкома поддержать обращение города к главе правительства, — добавил первый вице-мэр.

В свою очередь, представители инициативной группы подчеркивают, что решение КМУ о «карантин выходного дня» неконституционным и настаивают, чтобы на рассмотрение исполкома вынесли решение «о предоставлении разрешения на работу малому бизнесу». Однако, по разъяснению юристов в местной власти нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.

Владимир Крыленко подытожил: в течение дня будет подготовлено юридически выверенное решение исполкома. Городская власть поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать предпринимателей.

Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

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Елена Кораб

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