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Николаев остался без программы обращения с бездомными животными

Николаев остался без программы обращения с бездомными животными
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В ходе 56-й сессии Николаевского горсовета депутаты  попытались определиться, какая программа обращения с бездомными животными будет для Николаева наиболее оптимальной. Их предложили сразу три. Один документ подготовила депутат Лариса Веселовская, два других — департамент ЖКХ. Как пояснил директор департамента Сергей Коренев, программы разные. Одна из них более прогрессивная и  предусматривает стерилизацию и выпуск животных, другая — адопцию, а в случае отрицательного результата — эвтаназию.

Программу обращения с бездомными животными депутаты решили выбирать путем тайного голосования с помощью бюллетеней. Документы рассматривали по очереди.

Проект, содержащий возможность регулирования численности бездомных собак путем эвтаназии не набрал достаточного количества голосов.

«За» программу, инициированную депутатом Ларисой Веселовской, отдали свои голоса 18 депутатов. 

«За» проект решения, подготовленный департамент ЖКХ, который предусматривает отлов, стерилизацию и адопцию, отдали свои голоса 26 депутатов.  

Таким образом, ни одна из предложенных программ не набрала необходимого количества голосов.

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Елена Кораб

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