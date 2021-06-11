Европейский день моря ( «European Maritime Day») – важное событие для стран, ведь это возможность представить на просторах Европы свой морской потенциал. В Украине в 2021 году запланированы три мероприятия в рамках Европейского морского дня, два из которых будут проходить в Николаеве при поддержке Team Europe Mykolaiv и Представительства ЕС в Украине. Эти меры нацелены на информирование органов власти, местного самоуправления, общественности, СМИ о приоритетных направлениях политики и сотрудничества с ЕС, сообщили в Team Europe Mykolaiv.

В конце мая в Николаеве состоялось первое мероприятие в рамках EMD – круглый стол «Общее устойчивое будущее: экономика морского кластера Украина». В событии приняли участие представители судостроительных и научно-исследовательских предприятий, учебных заведений, бизнес-структур, занимающихся привлечением инвестиций, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, концерна «Укроборонпром» и органов местного самоуправления. Результаты двухдневного обсуждения будут учтены в рамках формирования приоритетов и определения направлений сотрудничества Морского кластера Украины.

Вторым мероприятием, которое состоится рамках Европейского дня моря, станет однодневная парусная регата «Паруса Rotary». Она стартует 11 сентября 2021. Во время регаты будет разыгран переходящий Кубок Николаевского Rotary Клуба.

С подробным календарем событий можно ознакомиться здесь.

Мероприятия в рамках Европейского дня моря организованы при поддержке Представительства ЕС в рамках ежегодного заседания европейского морского сообщества European Maritime Day (EMD). Это событие основано Европейским советом, Европейским парламентом и Европейской комиссией в 2008 году для обмена, обсуждения и подготовки совместных действий.