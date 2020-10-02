В Николаеве объявили «оранжевый» уровень эпидемической опасности по COVID-19. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг, 1 октября. Это значит, что на территории областного центра с понедельника будут действовать новые карантинные ограничения.

К ранее введенным запретам, как посещение учреждений социальной защиты, добавятся еще и запреты на работу хостелов, туристических баз, развлекательных заведений и ресторанов в ночное время. Кроме того не будут работать спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры. Ограничения будут касаться и проведения массовых мероприятий: не более 1 человека на 20 кв. м и не более 100 человек в целом. Остается действительным и требование носить маски в общественных местах и ​​транспорте.