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Главная страница » Blog » Минздрав » Николаев переходит в “оранжевую” зону: что еще запретят на карантине

Николаев переходит в «оранжевую» зону: что еще запретят на карантине

Николаев переходит в «оранжевую» зону: что еще запретят на карантине
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В Николаеве объявили «оранжевый» уровень эпидемической опасности по COVID-19. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг, 1 октября. Это значит, что на территории областного центра с понедельника будут действовать новые карантинные ограничения.

К ранее введенным запретам, как посещение учреждений социальной защиты, добавятся еще и запреты на работу хостелов, туристических баз, развлекательных заведений и ресторанов в ночное время. Кроме того не будут работать спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры. Ограничения будут касаться и проведения массовых мероприятий: не более 1 человека на 20 кв. м и не более 100 человек в целом. Остается действительным и требование носить маски в общественных местах и ​​транспорте.

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