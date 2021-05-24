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Главная страница » Blog » Бизнес » Николаев победил в конкурсе House of Europe: летом креативный хаб появится на Соборной площади (ВИДЕО)

Николаев победил в конкурсе House of Europe: летом креативный хаб появится на Соборной площади (ВИДЕО)

1885096281411 n - Николаев победил в конкурсе House of Europe: летом креативный хаб появится на Соборной площади (ВИДЕО)
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Николаев победил в конкурсе программы ЕС House of Europe на размещение мобильного павильона. В течение трех недель на Соборной площади пройдет множество интересных и полезных событий с участием украинских и иностранных спикеров: лекции, воркшопы, кинопоказы, концерты, публичные обсуждения и создания новых проектов для развития города.

видео: YouTube House of Europe

Мобильный павильон, как «региональное представительство» House of Europe ( «Дом Европы»), побывает в трех городах Украины, победивших в конкурсе по поиску партнеров. В конце июня Николаев первым примет кочевой креативный хаб. В августе павильон поедет дальше — в Каменец-Подольский, в сентябре — в Ивано-Франковск, где завершит свой тур по стране в 2021 году.

Павильон с амфитеатрами на 100 зрителей активизирует публичное пространство, объединит людей из разных сфер и создаст атмосферу, способствующую зарождению новых идей.

Для Николаева будет составлена отдельная программа: здесь будут проходить воркшопы, кинопоказы, концерты, чтения, выставки и т.д. А еще в павильоне расскажут о более 20 программах House of Europe и других возможностях от ЕС в секторе культуры, образования, медиа, социального предпринимательства, медицины и работы с молодежью.

Чтобы обеспечить мобильность сооружения, павильон состоит из четырех основных компонентов — индивидуально изготовленных контейнеров, модульных сценических конструкций, отделочной стеклопластиковой решетки и зеркального навеса, собираемых на месте.

Два амфитеатра павильона в различных комбинациях смогут принять около 100 человек, треть из которых — под навесом высотой 4 метра, что защитит от дождя, солнца или ветра. Общая площадь здания — 180 м².

Это оригинальная архитектурная конструкция от украинских архитекторов Ивана Протасова, Яны Бучачской, Дмитрия Михеева и Тараса Барана.

Справочная информация:

House of Europe — это программа, которая финансируется Европейским Союзом, созданная с целью поддержки профессионального и творческого обмена между Украинской и их коллегами в странах ЕС. Программа фокусируется на культуре и креативном секторе, образовании, медицине, социальном предпринимательстве, медиа и работе с молодежью.

Goethe-Institut в Украине руководит программой House of Europe. Британский Совет, Французский Институт и Чешский Центр является консорциум партнерами проекту.

по информации Агенства развития Николаева

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Алина Сидорова

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