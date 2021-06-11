12 июня в Николаеве на пляже Стрелка в парке «Победы» с 11: 00 до 23: 00 запустят Всеукраинский проект «Чистые пляжи вместе», призванный вывести пляжи Украины на уровень соответствующий мировым экологическим стандартам, сформировать культуру правильного обращения с отходами среди отдыхающих.

Организаторы подготовили насыщенную программу, во время которой участники смогут отправиться в экоэкспедицию вместе с экспертами Всеукраинского молодежного движения «Let’s do it Ukraine», побыть в роли экопатрульних и стать свидетелями исследования экологического состояния пляжа.

Программа мероприятия:

11:00 — открытие

11:00 — открытие 12:00 — официальная презентация, пресс-конференция, участие почетных гостей и медиа; регистрация участников (инфо палатка); приветственные слова от почетных гостей, презентация проекта на ближайшие 3 года в Украине и Николаеве; общее фото; демонстрация активностей проекта (экопатрульные, экоэкспедиция с уборкой, сортировкой, мониторингом и социологическим исследованием); пресс-брифинг.

12:00 — официальная презентация, пресс-конференция, участие почетных гостей и медиа; регистрация участников (инфо палатка); приветственные слова от почетных гостей, презентация проекта на ближайшие 3 года в Украине и Николаеве; общее фото; демонстрация активностей проекта (экопатрульные, экоэкспедиция с уборкой, сортировкой, мониторингом и социологическим исследованием); пресс-брифинг. 13:00 — пляжный плогинг (соревнования среди отдыхающих); экоактивности (мастер-классы, настольные игры, сортировочный площадка, волейбол, баскет, фотозоне и много интересного и эко полезного)

13:00 — пляжный плогинг (соревнования среди отдыхающих); экоактивности (мастер-классы, настольные игры, сортировочный площадка, волейбол, баскет, фотозоне и много интересного и эко полезного) 21: 00-23: 00 — экокино на пляже, фильмы изменяющие сознание

Берите пледик, приглашайте друзей! В рамках презентации запланирован экопикник.

Организатор — Всеукраинское молодежное движение «Let’s do it Ukraine». Проект проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного водного агентства Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра, международного фонда PepsiCo Foundation, ряда общественных организаций, генерального партнера проекта компании — PepsiCo Украина.

В Николаеве проект пройдет при поддержке Николаевского городского головы Александра Сенкевича и Агентства развития Николаева.

Сегодня самое время бросить вызов всем преградам к экологическому будущему. Изменения начинаются с каждого! Присоединяйтесь к Всеукраинского проекта «Чистые пляжи вместе», мотивируйте и двигайте свою семью и окружение к перспективе чистых вод и берегов. Сделаем пляже Украина чистыми вместе!

по информации Агентства развития Николаева