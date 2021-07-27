Пилотный проект по внедрению модели Барнахус для детей, пострадавших от насилия, стартовал в Николаеве. Он станет вторым городом в Украине, где откроется Центр защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия, который будет работать по модели Барнахус. Первое такое заведение начало работу в июне этого года в Винницкой области.

Об этом сообщают на сайте Безоплатной правовой помощи.

Презентация состоялась в формате круглого стола, где говорили о цели и перспективах проекта, его первоочередных и долгосрочных задачах.

Руководитель программы защиты детей Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Наира Аветисян отметила, что в Украине есть много различных организаций и учреждений, которые предоставляют услуги для предупреждения или защиты от насилия, в том числе в отношении детей. Однако когда эти субъекты не действуют вместе, ребенок проходит через несколько учреждений и вынужден каждый раз рассказывать травмирующую ситуацию разным лицам, в разных местах и ​​в сочетании с различными методами сбора информации. Как следствие — показания ребенка могут отличаться и в дальнейшем быть дискредитироваными, а сам ребенок испытывает повторную травму. На решение этого вопроса, среди прочего, направлено создание центра по модели Барнахус. Его идея, которая заключается в междисциплинарности — для защиты прав ребенка вместе работают специалисты разных сфер, оказывая необходимую поддержку ребенку, который стал свидетелем или пострадал от насилия. Речь идет, в первую очередь о психологической, медицинской, социальной и юридической поддержке. Вместе с тем, специалисты центра будут способствовать правосудию, дружески относиться к ребенку, — создавать максимально нетравматичную среду, в которой ребенок сможет предоставить полную информацию, необходимую для расследования.

Как отметил и.о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов, защита прав ребенка является одним из ключевых вопросов в работе системы бесплатной правовой помощи. Дети является одной из категорий лиц, имеющих право на бесплатное получение всех видов правовых услуг. Для них проводится много правообразовательных мероприятий, а с 2019 года на базе системы реализуется пилотный проект «Программа восстановления для несовершеннолетних, являющихся подозреваемыми в совершении уголовного преступления».

«Мы видим внедрение модели Барнахус как продолжение ориентации на детоцентричнисть услуг. Это возможность защитить детей, пострадавших от насилия, от лишнего травматизма. Им не нужно будет ходить от одной организации к другой, ведь заинтересованные стороны сами будут приходить к ребенку, чтобы решить его проблемы. Это проект, который в первую очередь защищает интересы ребенка. Поэтому мы прилагаем все усилия для его успешной реализации, в том числе и в направлении проведения учебных мероприятий для партнеров, — отметил Александр Баранов.

В работе круглого стола приняли участие руководитель программы защиты детей Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Наира Аветисян, и.о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов, исполнительная директор МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» Галина Скипальская, Николаевский городской голова Александр Сенкевич и его заместитель Анатолий Петров, представители системы БПД региона, городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, службы по делам детей, администраций районов, управления здравоохранения, правоохранители. В режиме онлайн присоединились представители Министерств Украины.