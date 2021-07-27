Пилотный проект по внедрению модели Барнахус для детей, пострадавших от насилия, стартовал в Николаеве. Он станет вторым городом в Украине, где откроется Центр защиты и социально-психологической поддержки в процессе правосудия детей, пострадавших или ставших свидетелями насилия, который будет работать по модели Барнахус. Первое такое заведение начало работу в июне этого года в Винницкой области.
Об этом сообщают на сайте Безоплатной правовой помощи.
Презентация состоялась в формате круглого стола, где говорили о цели и перспективах проекта, его первоочередных и долгосрочных задачах.
Руководитель программы защиты детей Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Наира Аветисян отметила, что в Украине есть много различных организаций и учреждений, которые предоставляют услуги для предупреждения или защиты от насилия, в том числе в отношении детей. Однако когда эти субъекты не действуют вместе, ребенок проходит через несколько учреждений и вынужден каждый раз рассказывать травмирующую ситуацию разным лицам, в разных местах и в сочетании с различными методами сбора информации. Как следствие — показания ребенка могут отличаться и в дальнейшем быть дискредитироваными, а сам ребенок испытывает повторную травму. На решение этого вопроса, среди прочего, направлено создание центра по модели Барнахус. Его идея, которая заключается в междисциплинарности — для защиты прав ребенка вместе работают специалисты разных сфер, оказывая необходимую поддержку ребенку, который стал свидетелем или пострадал от насилия. Речь идет, в первую очередь о психологической, медицинской, социальной и юридической поддержке. Вместе с тем, специалисты центра будут способствовать правосудию, дружески относиться к ребенку, — создавать максимально нетравматичную среду, в которой ребенок сможет предоставить полную информацию, необходимую для расследования.
Как отметил и.о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов, защита прав ребенка является одним из ключевых вопросов в работе системы бесплатной правовой помощи. Дети является одной из категорий лиц, имеющих право на бесплатное получение всех видов правовых услуг. Для них проводится много правообразовательных мероприятий, а с 2019 года на базе системы реализуется пилотный проект «Программа восстановления для несовершеннолетних, являющихся подозреваемыми в совершении уголовного преступления».
В работе круглого стола приняли участие руководитель программы защиты детей Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Наира Аветисян, и.о. директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи Александр Баранов, исполнительная директор МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» Галина Скипальская, Николаевский городской голова Александр Сенкевич и его заместитель Анатолий Петров, представители системы БПД региона, городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, службы по делам детей, администраций районов, управления здравоохранения, правоохранители. В режиме онлайн присоединились представители Министерств Украины.
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