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Главная страница » Blog » Общество » Николаевцам окажут материальную помощь на более чем 660 тысяч гривен

Николаевцам окажут материальную помощь на более чем 660 тысяч гривен

Николаевцам окажут материальную помощь на более чем 660 тысяч гривен
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Жителям Николаева окажут материальную помощь на общую сумму более 663 тысяч гривен. Такое решение было принято 10 марта на заседании исполнительного комитета, сообщает пресс-служба городского совета.

В частности, по заявлениям горожанам предоставят единоразовую материальную помощь в размере 438 300 гривен.

33 500 гривен выплатят как адресную материальную помощь на установку скидки на плату за пользование в I квартале 2021 года жильем и коммунальными услугами участникам боевых действий в Афганистане, АТО / ООС, которые стали лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания.

Кроме того, будет оказана адресная материальная помощь лицам с инвалидностью I и II группы по зрению — членам Украинского общества слепых для частичной компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг в январе-марте 2021 года на сумму 182 000 гривен.

Также члены исполкома городского совета приняли решение о предоставлении адресной стипендии по достижению 100 и более лет, стипендии члену семьи освободителя Николаева от нацистских захватчиков и пенсионеру МВД за проявленный героизм при задержании особо опасного преступника.

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Алина Сидорова

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