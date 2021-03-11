Жителям Николаева окажут материальную помощь на общую сумму более 663 тысяч гривен. Такое решение было принято 10 марта на заседании исполнительного комитета, сообщает пресс-служба городского совета.

В частности, по заявлениям горожанам предоставят единоразовую материальную помощь в размере 438 300 гривен.

33 500 гривен выплатят как адресную материальную помощь на установку скидки на плату за пользование в I квартале 2021 года жильем и коммунальными услугами участникам боевых действий в Афганистане, АТО / ООС, которые стали лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания.

Кроме того, будет оказана адресная материальная помощь лицам с инвалидностью I и II группы по зрению — членам Украинского общества слепых для частичной компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг в январе-марте 2021 года на сумму 182 000 гривен.

Также члены исполкома городского совета приняли решение о предоставлении адресной стипендии по достижению 100 и более лет, стипендии члену семьи освободителя Николаева от нацистских захватчиков и пенсионеру МВД за проявленный героизм при задержании особо опасного преступника.