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Николаевцев, которые преодолели COVID-19, просят сдать плазму крови

Николаевцев, которые преодолели COVID-19, просят сдать плазму крови
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В Николаеве  первые доноры, которые преодолели COVID-19 и имеют к ней антитела, сдают плазму крови. Такая плазма будет передана отечественным производителям лекарственных средств с последующей переработкой и изготовлением препарата, который, в случае успешного прохождения клинических испытаний, будет использоваться для лечения больных с COVID-19 в тяжелом состоянии.

Решение о реализации экспериментального проекта закреплено в постановлении Кабинета министров Украины от 09.10.2020 N 965 — https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/965-2020-%D0%BF#n37

Управление здравоохранения городского совета приглашает всех неравнодушных доноров,  преодолевших COVID-19, приобщиться к проекту по заготовке плазмы крови и сдать кровь в Николаевской областной станции переливания крови (ул. Радио, 2).

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Елена Кораб

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