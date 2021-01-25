В соответствии с Указом Президента Украины за №24/2021, николаевцы отмечены государственными наградами, сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Орденом «За заслуги» III степени награжден ТЕР-НИКОГОСЯН Григор Аршолуйсович — заведующий отделением коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Городская больница № 4».

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ» присвоено Самерхановой Любови Ивановне — первому заместителю директора Николаевского городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг).

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ» присвоено ТКАЧЕНКО Галине Георгиевне — учительнице Николаевского муниципального коллегиума имени В.Д.Чайка Николаевского городского совета.

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК УКРАИНЫ» присвоено Болякову Дмитрию Леонидовичу — художнику-живописцу, реставратору.