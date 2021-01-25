Сегодня Понедельник, 25 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Николаевцев отметили государственными наградами

Николаевцев отметили государственными наградами

Кузьмин дал задание безотлагательно провести проверку всех заведений Николаевщины, где находятся люди пожилого возраста

Кузьмин дал задание безотлагательно провести проверку всех заведений Николаевщины, где находятся люди пожилого возраста

Премьер-министр Шмыгаль назвал 8 шагов Правительства, которые будут способствовать уменьшению тарифов на газ

Премьер-министр Шмыгаль назвал 8 шагов Правительства, которые будут способствовать уменьшению тарифов на газ

Украину засыплет снегом до 30 сантиметров

Украину засыплет снегом до 30 сантиметров

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Общество » Николаевцев отметили государственными наградами

Николаевцев отметили государственными наградами

Николаевцев отметили государственными наградами
0

В соответствии с Указом Президента Украины за №24/2021, николаевцы отмечены государственными наградами, сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Орденом «За заслуги» III степени награжден ТЕР-НИКОГОСЯН Григор Аршолуйсович — заведующий отделением коммунального некоммерческого предприятия Николаевского городского совета «Городская больница № 4».

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ УКРАИНЫ» присвоено Самерхановой Любови Ивановне — первому заместителю директора Николаевского городского территориального центра социального обслуживания (предоставление социальных услуг).

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ УКРАИНЫ» присвоено ТКАЧЕНКО Галине Георгиевне — учительнице Николаевского муниципального коллегиума имени В.Д.Чайка Николаевского городского совета.

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК УКРАИНЫ» присвоено Болякову Дмитрию Леонидовичу — художнику-живописцу, реставратору.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Кузьмин дал задание безотлагательно провести проверку всех заведений Николаевщины, где находятся люди пожилого возраста

Людмила Александрова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

От услуг «Николаевгазсбыта» отказались уже более 10 тысяч потребителей и перешли к «Нафтогазу», — Гладков

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

В николаевской школе №57 будут проводить уроки по робототехнике

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online

Николаевские школьники стали победителями спортивного челленджа SportCraft Games Online