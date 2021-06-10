Сегодня Четверг, 10 июня, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

zhd vokzal 600x400 -

«Укрзалізниця» сдаст николаевский ж/д вокзал в аренду

shvidki 600x400 - Автопарк Николаевского областного центра медицины катастроф пополнился новыми скорыми

Автопарк Николаевского областного центра медицины катастроф пополнился новыми скорыми

index - Академия детского творчества получила медаль на международной выставке

Академия детского творчества получила медаль на международной выставке «Современные учебные заведения — 2021»

2 ofotcn 8 600x400 - Николаевцев приглашают на эксклюзивный показ культового кино

Николаевцев приглашают на эксклюзивный показ культового кино

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Культура » Николаевцев приглашают на эксклюзивный показ культового кино

Николаевцев приглашают на эксклюзивный показ культового кино

2 ofotcn 8 - Николаевцев приглашают на эксклюзивный показ культового кино
0

Николаевцев приглашают на специальный кинопросмотр культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки». В Николаеве запланирован только один кинопоказ в рамках проекта «Культ кино» от компании «Артхаус Трафик».

Это один из самых лучших американских фильмов 70-х. Лента занимает 18-ю строчку в рейтинге «250 лучших фильмов на IMDB». Также она присутствует в рейтингах «1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть» по версии The Guardian и «500 лучших фильмов» по ​​версии журнала Empire.

Шедевр режиссера Милоша Формана можно посмотреть во вторник, 15 июня, в 20:00 в кинотеатре MULTIPLEX в ТРЦ «City Center», по адресу: ул. Центральный, 98.

Страна: США, 1975 Хронометраж: 133 мин. Жанр: комедия, драма. Режиссер: Милош Форман. В главных ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уилл Сэмпсон, Брэд Дуриф, Уильям Редфилд, Дэнни Де Вито. Язык: английский язык с украинскими субтитрами. Возраст: 16+.

Трейлер

«Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера выдающегося американского писателя Кена Кизи. Автор написал свой роман, вдохновляясь собственным опытом работы в психиатрическом учреждении, общение с пациентами, а также употребление психотропных веществ. Изданная в 1962 году книга быстро завоевала популярность читателей и стала одним из главных произведений эпохи битников и хиппи.

По сюжету фильма, чтобы избежать тюремного заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Таким образом он оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается со строгими правилами, установленными жестокой старшей медсестрой. Не желая с ними мириться, Рэндл решается на бунт.

Роль МакМерфи — одна из самых знаковых в карьере Джека Николсона, который получил за нее свой первый «Оскар».

«Пролетая над гнездом кукушки» снимали в настоящей психиатрической больнице, а в качестве статистов были задействованы реальные пациенты и персонал. Для того, чтобы вжиться в роли, актеры репетировали в больнице, общались и проводили время с больными и врачами. Ближе к концу съемок они почти поселились в отделении. Игра была настолько убедительной, что продюсеры начали волноваться о психическом состоянии исполнителей.

Картина вышла в 1975 году, быстро заняв свое место среди шедевров мировой киноклассики. Этот фильм — один из трех в истории премии «Оскар», которые получили «Большую пятерку» основных наград: за лучшие ленту, режиссера, актера, актрису и сценарий.

В рамках проекта «Культ кино» компания «Артхаус Трафик» начинает ежемесячно выпускать на киноэкраны 2К-реставрацию лучших фильмов мирового кинематографа, которые уже стали классикой кино. Платформа MY ART является региональным партнером проекту в Николаеве.

по информации платформы MY ART

Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post За три месяца работы ГБР в Николаеве расследовали почти 3 тысячи дел
Next post Академия детского творчества получила медаль на международной выставке "Современные учебные заведения - 2021"

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

vlcsnap 2021 06 07 17h09m37s275 600x400 - В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

3d printing 3758154 1280 600x400 - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

2020 06 02 diya 600x400 - Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов - новые революционные услуги в

Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов — новые революционные услуги в «Дії»