Николаевцев приглашают на специальный кинопросмотр культового фильма «Пролетая над гнездом кукушки». В Николаеве запланирован только один кинопоказ в рамках проекта «Культ кино» от компании «Артхаус Трафик».

Это один из самых лучших американских фильмов 70-х. Лента занимает 18-ю строчку в рейтинге «250 лучших фильмов на IMDB». Также она присутствует в рейтингах «1000 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем умереть» по версии The Guardian и «500 лучших фильмов» по ​​версии журнала Empire.

Шедевр режиссера Милоша Формана можно посмотреть во вторник, 15 июня, в 20:00 в кинотеатре MULTIPLEX в ТРЦ «City Center», по адресу: ул. Центральный, 98.

Страна: США, 1975 Хронометраж: 133 мин. Жанр: комедия, драма. Режиссер: Милош Форман. В главных ролях: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уилл Сэмпсон, Брэд Дуриф, Уильям Редфилд, Дэнни Де Вито. Язык: английский язык с украинскими субтитрами. Возраст: 16+.

Трейлер

«Пролетая над гнездом кукушки» — экранизация бестселлера выдающегося американского писателя Кена Кизи. Автор написал свой роман, вдохновляясь собственным опытом работы в психиатрическом учреждении, общение с пациентами, а также употребление психотропных веществ. Изданная в 1962 году книга быстро завоевала популярность читателей и стала одним из главных произведений эпохи битников и хиппи.

По сюжету фильма, чтобы избежать тюремного заключения, преступник Рэндл Патрик МакМерфи имитирует безумие. Таким образом он оказывается в психиатрической больнице, где сталкивается со строгими правилами, установленными жестокой старшей медсестрой. Не желая с ними мириться, Рэндл решается на бунт.

Роль МакМерфи — одна из самых знаковых в карьере Джека Николсона, который получил за нее свой первый «Оскар».

«Пролетая над гнездом кукушки» снимали в настоящей психиатрической больнице, а в качестве статистов были задействованы реальные пациенты и персонал. Для того, чтобы вжиться в роли, актеры репетировали в больнице, общались и проводили время с больными и врачами. Ближе к концу съемок они почти поселились в отделении. Игра была настолько убедительной, что продюсеры начали волноваться о психическом состоянии исполнителей.

Картина вышла в 1975 году, быстро заняв свое место среди шедевров мировой киноклассики. Этот фильм — один из трех в истории премии «Оскар», которые получили «Большую пятерку» основных наград: за лучшие ленту, режиссера, актера, актрису и сценарий.

В рамках проекта «Культ кино» компания «Артхаус Трафик» начинает ежемесячно выпускать на киноэкраны 2К-реставрацию лучших фильмов мирового кинематографа, которые уже стали классикой кино. Платформа MY ART является региональным партнером проекту в Николаеве.

по информации платформы MY ART