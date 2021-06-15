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Главная страница » Blog » Развлечения » Николаевцев приглашают на курс по созданию документального кино

Николаевцев приглашают на курс по созданию документального кино

199406673 107567508218934 1467982009986038842 n - Николаевцев приглашают на курс по созданию документального кино
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Украино-французский проект Голоса регионов Украины для документалистов, режиссеров, журналистов, студентов из Днепра, Львова, Николаева, Сум и Харькова.

Участников ждет 3-х месячный курс по созданию собственного документального фильма под менторством профессиональных документалистов из Украины и Франции. В программе индивидуальные и групповые занятия с менторами, семинары, лекции, письменные и видео-упражнения. Семинары-практикумы в Киеве и онлайн-сопровождение в течение всего учебного процесса.

Автор (ка) снимет тизер своего будущего фильма, который лично представит иностранным экспертам в октябре в Киеве. А лучшие из проектов автоматически становятся участниками международного форума авторской документалистики Eurasiadoc Ukraine, где получат возможность снять свой собственный фильм.

Не надо иметь профессиональную технику. Весь съемочный процесс будет происходить в смартфоне. Проживание и питание обеспечивается организаторами в течение обучение в Киеве. Транспортные расходы программа не покрывает.

Анкета для участия в проектах по ссылке: https://cutt.ly/xnUg478

Дедлайн подачи заявок — 5 июля. Из поданных заявок отберут 8 лучших идей и пригласят кандидатов на собеседование.

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Алина Сидорова

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