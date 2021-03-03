4 марта в 13.00 в арт-галерее Центральной городской библиотеки им. М.Л. Кропивницкого состоится вернисаж персональной выставки Нати Макаевой «Цветной гипс».

К празднику весны и женщин николаевская художница Ната Макаева представляет зрителям скульптурные и графические женские портреты, традиционно демонстрируя художественную ловкость в различных техниках и материалах. На выставке будет представлена ​​серия скульптурных портретов-триптихов всемирно известных женщин (Агаты Кристи, Коко Шанель, Мэрилин Монро и т.д.), а также графические изображения наших современниц, выполненные маркером и цветной пастелью.

Вернисаж выставки «Цветной гипс» пройдет в формате творческой встречи, на которой каждый желающий сможет пообщаться с художницей Натой Макаевой, насладиться мгновением творчества, наполниться приятными впечатлениями. Настоящим подарком всем присутствующим станет творческая импровизация «Быстрый рисунок на заданную тему».

Справка

Ната Макаева — скульптор и художница, ее произведения неоднократно экспонировались на различных арт-площадках города. Она прошла все этапы получения художественного образования — Детская художественная школа, Одесское художественное училище им. М.Б. Грекова, Харьковская государственная академия дизайна и искусств. На каждом этапе обучения она жадно впитывала знания, упорно работала, чтобы воплотить детскую мечту и стать художницей. Сейчас Ната Макаева постоянно находится в творческом поиске, все время экспериментирует, совершенствуется. Каждая ее персональная выставка поражает глубиной замысла, ловкостью во владении различными материалами.

Творческого вдохновения Натальи хватает и на то, чтобы каждый год на День города удивлять николаевцев арт-объектами. В этом году она вместе с Детской художественной школой подарила Николаеву и горожанам масштабную гипсовую копию золотой скифской пекторали. Именно в Детской художественной школе она реализовала себя как талантливый педагог, которую любят и уважают ученики, уважают коллеги.