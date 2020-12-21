Департамент труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета призывает николаевцев принести использованную теплую одежду и обувь для нуждающихся:

Шановні мешканці Миколаєва!

Ви маєте одяг, який вам вже перестав подобатись?

У ваших шафах лежить одяг, який вам не дуже потрібен?

Зробіть добру справу – віддійте його для подальшого використання!

Адже одинокі громадяни з інвалідністю, пенсіонери, ветерани війни, які позбавлені піклування близьких, потребують турботи та допомоги.

Зимовий одяг та взуття, що були у вжитку, стануть в нагоді громадянам, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Відділення міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) приймають гуманітарну допомогу від громадян та організацій у робочі дні 09:00 до 17:00.

Адреси:

Заводський район — вул.Кузнецька, 1/3 — телефон 0512-47-71-22

Інгульський район — вул.12 Поздовжня, 50-А — телефон 0512-64-92-30

Корабельний район — вул.Металургів, 8/4 — телефон 0512-64-59-98

Центральний район — вул.Шевченка, 19-А — телефон 0512-47-59-93

Будемо вдячні за будь-яку надану допомогу!