Сегодня Среда, 18 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

«Пакет малыша» или 5 тысяч гривен — молодые родители могут выбирать

«Пакет малыша» или 5 тысяч гривен — молодые родители могут выбирать

Вслед за Стадником Президент Зеленский уволил начальника николаевского Управления СБУ Герсака

Вслед за Стадником Президент Зеленский уволил начальника николаевского Управления СБУ Герсака

В Корабельном районе Mitsubishi въехал в припаркованный ЗАЗ, а затем — в забор

В Корабельном районе Mitsubishi въехал в припаркованный ЗАЗ, а затем — в забор

Николаевцы могут не впускать в дом контролеров — водоканал

Николаевцы могут не впускать в дом контролеров — водоканал

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Власть » Николаевцы могут не впускать в дом контролеров – водоканал

Николаевцы могут не впускать в дом контролеров — водоканал

Николаевцы могут не впускать в дом контролеров — водоканал
0

Учитывая эпидемическую ситуацию в стране и городе, николаевцы могут не пускать в дом контролеров, осуществляющих опломбирования и распломбирование счетчиков, с также снимают контрольные показания.

Об этом говорится в сообщении ГКП «Николаевводоканал» на странице в Фейсбук.

Реагируя на запросы абонентов, контроллеры продолжают осуществлять опломбирования и распломбирование приборов учета, письменно извещают о необходимости выполнения поверки или задолженности, осуществляют контрольное снятие показаний.
Обращаем внимание, что карантин не отменяет законы Украины и Постановления КМУ. Учитывая эпидемиологическую обстановку можно не допускать контроллера к жилому помещению, — говорится в сообщении.
Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Благодаря НГЗ юные николаевцы с особыми потребностями смогут приобрести и развить компьютерные навыки
Next post В Корабельном районе Mitsubishi въехал в припаркованный ЗАЗ, а затем - в забор

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»