Учитывая эпидемическую ситуацию в стране и городе, николаевцы могут не пускать в дом контролеров, осуществляющих опломбирования и распломбирование счетчиков, с также снимают контрольные показания.

Об этом говорится в сообщении ГКП «Николаевводоканал» на странице в Фейсбук.

Реагируя на запросы абонентов, контроллеры продолжают осуществлять опломбирования и распломбирование приборов учета, письменно извещают о необходимости выполнения поверки или задолженности, осуществляют контрольное снятие показаний.

Обращаем внимание, что карантин не отменяет законы Украины и Постановления КМУ. Учитывая эпидемиологическую обстановку можно не допускать контроллера к жилому помещению, — говорится в сообщении.