3-7 марта 2021 года в Харькове прошел Всеукраинский рейтинговый турнир по бадминтону с участием 220 спортсменов. Николаевскую на соревнованиях представляли спортсмены и тренеры МО ШВСМ и МОК КДЮСШ Николаевцы победили в шести финалах из девяти. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Спортсмены основного состава МО ШВСМ мастера спорта Украины Яковлев Вячеслав и Ткач Полина завоевали золото в миксте, также Яковлев Вячеслав завоевал золото, а Ткач Полина — серебро в парном разряде; из переменного состава МО ШВСМ — воспитанники МОК КДЮСШ получили медали разного достоинства: Вишневый Михаил — золото в одиночной категории, Леонтьев Егор и Царегородцев Иван — серебро в парном разряде, Вонцаровська Ярослава — золото в миксте и бронзу в парном разряде (тренер МО ШВСМ Кунин А. С.)