В Николаевской области наблюдается значительный уровень снижения вакцинации. Об этом заявили местные врачи-иммунологи во время круглого стола, посвященному иммунизации населения в 2020 году. Такую ситуацию, прежде всего, связывают с введением карантина и страхом родителей вести детей в медучреждения в разгар пандемии. Однако специалисты отмечают: другие болезни никуда не делись и не стали менее безопасными. К тому же уже начался новый учебный год и каждый ребенок, идя в школу, должен быть привит по календарю.

В Николаевской области на период март-апрель отмечался значительный уровень снижения вакцинации, — утверждает врач-иммунолог Ольга Жмура, — Мы все это связывали с введением общего карантина. Уже на май-июнь показатели вакцинации немного выровнялись.

Снижение уровня вакцинации эпидемиологи, прежде всего, связывают со страхом подхватить COVID -19 в медучреждении. Отказываясь от прививок в этот период родители могут подвергнуть детей опасности от других болезней. К тому же в Украине уже начался учебный год и отсутствие прививок может привести к другим негативным последствиям. Об этом в один голос заявили врачи и юристы в ходе круглого стола, посвященного иммунизации в 2020 году.

Никто не может быть вакцинирован принудительно и каждый имеет возможность отказаться от вакцинации своих детей. Вместе с тем отсутствие прививок может привлечь за собой определенные правовые последствия, как отстранение от работы или запрет ребенку посещать школу, ведь не все так однозначно. однозначно, — говорит юрист Олег Матвиенко.

Эксперт-иммунолог Татьяна Оскина утверждает, что отсутствие прививки у одного ребенка из коллектива (кроме случая с медвидводом) может поставить под угрозу здоровье и жизнь привитого ребенка.

Вакцинация НЕ защищает полностью. Один организм отвечает на вакцину на 100%, а другой — на 50% . Третий вообще может НЕ выдать антитела. Мы же не можем проверить каждого ребенка. Мало того, что непривитый ребенок может сам погибнуть, он еще и принесет эту инфекцию в детский коллектив.

Николаевцев призывают не зацикливаться на страхе подхватить коронавирус в медучреждении, посетить врача и сделать все необходимые прививки определенные национальным календарем.

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