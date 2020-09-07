В Николаевской области наблюдается значительный уровень снижения вакцинации. Об этом заявили местные врачи-иммунологи во время круглого стола, посвященному иммунизации населения в 2020 году. Такую ситуацию, прежде всего, связывают с введением карантина и страхом родителей вести детей в медучреждения в разгар пандемии. Однако специалисты отмечают: другие болезни никуда не делись и не стали менее безопасными. К тому же уже начался новый учебный год и каждый ребенок, идя в школу, должен быть привит по календарю.
Снижение уровня вакцинации эпидемиологи, прежде всего, связывают со страхом подхватить COVID -19 в медучреждении. Отказываясь от прививок в этот период родители могут подвергнуть детей опасности от других болезней. К тому же в Украине уже начался учебный год и отсутствие прививок может привести к другим негативным последствиям. Об этом в один голос заявили врачи и юристы в ходе круглого стола, посвященного иммунизации в 2020 году.
Эксперт-иммунолог Татьяна Оскина утверждает, что отсутствие прививки у одного ребенка из коллектива (кроме случая с медвидводом) может поставить под угрозу здоровье и жизнь привитого ребенка.
Николаевцев призывают не зацикливаться на страхе подхватить коронавирус в медучреждении, посетить врача и сделать все необходимые прививки определенные национальным календарем.
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