Сегодня Понедельник, 14 июня, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

vlcsnap 2021 06 14 14h55m25s161 600x400 - В районе

В районе «Дормашины» снова большой потоп

audit1 600x400 - Николаевский глиноземный завод успешно прошёл аудит на соответствие требованиям международных стандартов

Николаевский глиноземный завод успешно прошёл аудит на соответствие требованиям международных стандартов

pdv na fb 600x400 - От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 1,1 млрд гривен НДС

От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 1,1 млрд гривен НДС

sertifikat 600x400 -

«Николаевцы получат сертификаты вакцинации, они действуют один год», — облздрав

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Минздрав » “Николаевцы получат сертификаты вакцинации, они действуют один год”, – облздрав

«Николаевцы получат сертификаты вакцинации, они действуют один год», — облздрав

sertifikat -
0

Все, кто прошел полную сессию вакцинации будут обеспечены сертификатами. Срок их действия один год. Получить сертификат можно в любом учреждении здравоохранения, а не только у своего семейного врача.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Олег Бабин.

По состоянию на утро 11 июня на Николаевщине насчитывается 7944 человек, которые дважды получили прививки от коронавирусной болезни. В общем вакцинацию прошли 57 650 человек.

Прививают жителей Николаевщины тремя вакцинами: AstraZeneca, Pfizer Comirnaty, CoronaVac.

Все вышеперечисленные вакцины высокоэффективные. Иммунитет против коронавирусной болезни после их введения держится в течение года, подчеркивает заместитель начальника управления здравоохранения.

Для проведения прививочной кампании Николаевщина систематически получает препараты. Так, в минувшее воскресенье, 6 июня, поступили 20 000 доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

Она будет использована для второй прививки гражданам, должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервала между первым и вторым прививкой.

10 июня получили вакцину Pfizer. В ближайший понедельник ожидается доставки CoronaVac.

Графики как вакцинации, так и ревакцинации строго соблюдаются, отметил Олег Бабин.

Сегодня в области действуют 108 пунктов прививки от COVID-19, которые успешно выполняют задачи по массовой вакцинации населения и функции центров вакцинации.

Они удобны и доступны жителям Николаева и области готовы вакцинироваться. Для прохождения вакцинации люди могут обращаться в центры первичной медико-санитарной помощи по месту жительства.

Любой, желающий вакцинироваться в выходные дни (независимо от того, к какой категории относится), может обращаться к ЦПМСД области для получения прививки.

Пункты прививки работают с утра до 17 часов вечера.

Для проведения вакцинации не нужна декларация. С собой необходимо взять паспорт и идентификационный код. Вакцинироваться можно независимо от места проживания в любом пункте прививки, — акцентировал в ходе брифинга Олег Бабин.
Spread the love
  • 126
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В Николаеве определились, кто будет вывозить мусор
Next post От Николаевщины в государственный бюджет поступило почти 1,1 млрд гривен НДС

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

vlcsnap 2021 06 07 17h09m37s275 600x400 - В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

3d printing 3758154 1280 600x400 - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

2020 06 02 diya 600x400 - Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов - новые революционные услуги в

Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов — новые революционные услуги в «Дії»