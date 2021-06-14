Все, кто прошел полную сессию вакцинации будут обеспечены сертификатами. Срок их действия один год. Получить сертификат можно в любом учреждении здравоохранения, а не только у своего семейного врача.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Олег Бабин.

По состоянию на утро 11 июня на Николаевщине насчитывается 7944 человек, которые дважды получили прививки от коронавирусной болезни. В общем вакцинацию прошли 57 650 человек.

Прививают жителей Николаевщины тремя вакцинами: AstraZeneca, Pfizer Comirnaty, CoronaVac.

Все вышеперечисленные вакцины высокоэффективные. Иммунитет против коронавирусной болезни после их введения держится в течение года, подчеркивает заместитель начальника управления здравоохранения.

Для проведения прививочной кампании Николаевщина систематически получает препараты. Так, в минувшее воскресенье, 6 июня, поступили 20 000 доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.

Она будет использована для второй прививки гражданам, должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервала между первым и вторым прививкой.

10 июня получили вакцину Pfizer. В ближайший понедельник ожидается доставки CoronaVac.

Графики как вакцинации, так и ревакцинации строго соблюдаются, отметил Олег Бабин.

Сегодня в области действуют 108 пунктов прививки от COVID-19, которые успешно выполняют задачи по массовой вакцинации населения и функции центров вакцинации.

Они удобны и доступны жителям Николаева и области готовы вакцинироваться. Для прохождения вакцинации люди могут обращаться в центры первичной медико-санитарной помощи по месту жительства.

Любой, желающий вакцинироваться в выходные дни (независимо от того, к какой категории относится), может обращаться к ЦПМСД области для получения прививки.

Пункты прививки работают с утра до 17 часов вечера.

Для проведения вакцинации не нужна декларация. С собой необходимо взять паспорт и идентификационный код. Вакцинироваться можно независимо от места проживания в любом пункте прививки, — акцентировал в ходе брифинга Олег Бабин.