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Главная страница » Blog » Спорт » Николаевцы собрали комплект наград на чемпионате Украины по бадминтону

Николаевцы собрали комплект наград на чемпионате Украины по бадминтону

Николаевцы собрали комплект наград на чемпионате Украины по бадминтону
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С 1 по 4 октября 2020 в Одессе проходил чемпионат Украины среди юниоров 2004 г.р. Об этом сообщает Федерация бадминтона Николаевской области в сети Facebook.

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Участие в чемпионате принимали более 100 спортсменов со всей Украины. Николаевцы собрали полный комплект наград и заняли следующие места:
Вишневый Михаил — 1 место в одиночной, 3 — в парной, 5 — в смешанной категориях;

Леонтьев Егор — 2 место — в парной, 5 — в смешанной, 9 — в одиночной категориях;

Коваленко Анна — 3 место в парной, 9 — в смешанной, 17 — в одиночной категориях;

Царегородцев Иван — 5, 5 места в одиночной и в парной, 9 — в смешанной категориях;

Онищенко Николь — 5 место в парной, 9 — в одиночной, 9 — в смешанной категориях;

Романюк Егор, Деремешко Ульяна, Николаева София — 5 место в парной категориях;

Ванцаровская Ярослава, Корягина Мария, Кунин Владислав, Кедис Владислав заняли 9 место в парных категориях. Вишневый Михаил выполнил норматив Мастера спорта Украины.

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Алина Сидорова

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