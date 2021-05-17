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Главная страница » Blog » Спорт » Николаевцы в составе сборной Украины завоевали медали Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Николаевцы в составе сборной Украины завоевали медали Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

186994970 2785141735132056 5800416293855192169 n - Николаевцы в составе сборной Украины завоевали медали Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
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В Венгрии завершился Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ. Удачными соревнования стали для украинской сборной, в составе которой выступили николаевские спортсмены Олег Кухарик и Людмила Куклиновська. Об этом сообщили в НОК Украины.

На второй день Кубка Олег Кухарик в паре с Дмитрием Даниленко завоевали бронзовые медали на дистанции 500 м.

В заключительный день на вторую ступень пьедестала взошла байдарка-двойка на 200 м в составе Людмилы Куклиновской и ее напарницы Марии Кичасовой-Скорик.

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Алина Сидорова

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