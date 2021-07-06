Вечером 5 июля жительница микрорайона Большая Корениха обнаружила своего соседа с ножевым ранением живота, о чем сообщила в полицию.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство Николаевского районного управления полиции и прокурор. 48-летний пострадавший скончался до приезда скорой.

Также на месте происшествия оказался и 43-летний мужчина, который нанес ему ножевое ранение.

Полицейские доставили злоумышленника в отделение, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.

Правоохранители установили, что между задержанным, который пришел к бывшей сожительнице, и нынешним ее мужем, произошел очередной конфликт из-за ревности, в ходе которого потерпевший получил смертельное ножевое ранение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство» и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Нож полицейские изъяли.