Сегодня Пятница, 25 июня, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

img 0067 600x400 - Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.

Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.

handbag 2661412 1280 600x400 - Николаевец ограбил двух одесситок

Николаевец ограбил двух одесситок

pilgi zem podatok na fb 600x400 - Пользуются ли льготами по уплате земельного налога иностранные граждане и лица без гражданства?

Пользуются ли льготами по уплате земельного налога иностранные граждане и лица без гражданства?

203852354 2533028963507220 853164856252807272 n 600x400 - Кино, музыка, лекции и воркшопы: программа Мобильного павильона House of Europe в Николаеве

Кино, музыка, лекции и воркшопы: программа Мобильного павильона House of Europe в Николаеве

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Криминал » Николаевец ограбил двух одесситок

Николаевец ограбил двух одесситок

handbag 2661412 1280 - Николаевец ограбил двух одесситок
0

Как сообщили в ГУНП в Одесской области, 24-летний преступник выслеживал женщин на улицах Киевского района и срывал сумки с мобильными телефонами и личными вещами. В общем одесситки получили более 11 тысяч гривен убытков.

70-ти и 62-летняя потерпевшие обратились за помощью к полицейским, которые нашли подозреваемого. Во время следствия установили, что у молодого человека уже есть судимости за имущественные преступления. Чужие вещи он успел продать, но правоохранители нашли украденные гаджеты и вернули владелицам.

Фигуранту объявили подозрение по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины, сейчас он находится в следственном изоляторе. Согласно санкции статьи, за грабежи ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы, — рассказывала следователь следственного отдела Одесского районного управления полиции № 1 Владислава Татарова.
Spread the love
  • 125
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Пользуются ли льготами по уплате земельного налога иностранные граждане и лица без гражданства?
Next post Суд избрал подозреваемому в поджоге строительного супермаркета меру пресечения.

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

dija vdoma 600x400 - Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

Приложение Дома больше не нужно загружать по возвращению из-за границы

200784655 849415145672746 5991017444425604429 n 427x400 - Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

Юного николаевца пригласили в Чикаго представить собственные идеи в области ядерной энергетики

vlcsnap 2021 06 07 17h09m37s275 600x400 - В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот

В Николаеве ювенальные полицейские запустили Telegram-бот