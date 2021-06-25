Как сообщили в ГУНП в Одесской области, 24-летний преступник выслеживал женщин на улицах Киевского района и срывал сумки с мобильными телефонами и личными вещами. В общем одесситки получили более 11 тысяч гривен убытков.

70-ти и 62-летняя потерпевшие обратились за помощью к полицейским, которые нашли подозреваемого. Во время следствия установили, что у молодого человека уже есть судимости за имущественные преступления. Чужие вещи он успел продать, но правоохранители нашли украденные гаджеты и вернули владелицам.

Фигуранту объявили подозрение по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины, сейчас он находится в следственном изоляторе. Согласно санкции статьи, за грабежи ему грозит от 4 до 6 лет лишения свободы, — рассказывала следователь следственного отдела Одесского районного управления полиции № 1 Владислава Татарова.