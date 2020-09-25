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Главная страница » Blog » Искусство » Николаевец Вадим Кирчев представил документальное кино про известного краеведа Соломатина, снятое на ретро камеру

Николаевец Вадим Кирчев представил документальное кино про известного краеведа Соломатина, снятое на ретро камеру

Николаевец Вадим Кирчев представил документальное кино про известного краеведа Соломатина, снятое на ретро камеру
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В Николаеве прошла премьера документального кино про известного местного краеведа, шахматиста и журналиста Петра Соломатина.

сюжет

Петр Соломатин очень увлекался историей родного края, более 50 лет писал для «Южной правды» и в прошлом веке имел значительные спортивные достижения. Историю краеведа в получасовом документальном фильме рассказал его внук, режиссер и оператор Вадим Кирчев.

2020 09 25 solomatin3 1024x576 - Николаевец Вадим Кирчев представил документальное кино про известного краеведа Соломатина, снятое на ретро камеру
Вадим Кирчев

Документальное кино про Петра Соломатина должно было стать одной из серий фильма о выдающихся николаевских краеведах. Работа над ним началась более 30 лет назад. Еще тогда, в 1989 году, Вадим Кирчев начал работать над сценарием. Однако по разным причинам работа остановилась. Восстановить ее удалось только в 2015 году.

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Найдя необходимые материалы в архивах, Вадим Кирчев вместе со своей мамой написали полноценный сценарий, его поделили на 2 части: одну посвятили спортивной деятельности Петра Соломатина, другую — журналистской и краеведческой. В фильм вошли как кадры, которые Вадим снимал еще до смерти деда, так и сделанные в наше время.

  • 2020 09 25 solomatin1 1024x576 - Николаевец Вадим Кирчев представил документальное кино про известного краеведа Соломатина, снятое на ретро камеру
  • 2020 09 25 solomatin2 1024x576 - Николаевец Вадим Кирчев представил документальное кино про известного краеведа Соломатина, снятое на ретро камеру

Перезентация документального фильма «Петр Соломатин: шахматист, педагог, журналист» прошла накануне 110 годовщины со дня рождения выдающегося николаевца. Во время премьеры Вадим Кирчев рассказал, что собирается совершить свою давнюю мечту и снять полноценный цикл документальных фильмов о николаевских краеведах.

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