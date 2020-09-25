В Николаеве прошла премьера документального кино про известного местного краеведа, шахматиста и журналиста Петра Соломатина.

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Петр Соломатин очень увлекался историей родного края, более 50 лет писал для «Южной правды» и в прошлом веке имел значительные спортивные достижения. Историю краеведа в получасовом документальном фильме рассказал его внук, режиссер и оператор Вадим Кирчев.

Вадим Кирчев

Документальное кино про Петра Соломатина должно было стать одной из серий фильма о выдающихся николаевских краеведах. Работа над ним началась более 30 лет назад. Еще тогда, в 1989 году, Вадим Кирчев начал работать над сценарием. Однако по разным причинам работа остановилась. Восстановить ее удалось только в 2015 году.

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Найдя необходимые материалы в архивах, Вадим Кирчев вместе со своей мамой написали полноценный сценарий, его поделили на 2 части: одну посвятили спортивной деятельности Петра Соломатина, другую — журналистской и краеведческой. В фильм вошли как кадры, которые Вадим снимал еще до смерти деда, так и сделанные в наше время.





Перезентация документального фильма «Петр Соломатин: шахматист, педагог, журналист» прошла накануне 110 годовщины со дня рождения выдающегося николаевца. Во время премьеры Вадим Кирчев рассказал, что собирается совершить свою давнюю мечту и снять полноценный цикл документальных фильмов о николаевских краеведах.