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Главная страница » Blog » Искусство » Николаевец виртуально в формате 3D воссоздал точную копию памятника адмиралу Алексею Грейгу

Николаевец виртуально в формате 3D воссоздал точную копию памятника адмиралу Алексею Грейгу

Николаевец виртуально в формате 3D воссоздал точную копию памятника адмиралу Алексею Грейгу
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Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил на свой странице в facebook, что молодой николаевский startup виртуально воссоздал утраченную “изюминку” Николаева — памятник Алексею Грейгу, который был установлен в городе еще 21 мая 1873 года, передает 0512

Отмечается, что памятник Грейгу простоял на пересечении улиц Адмиральской и Соборной более 50 лет, но в 1922 году он был снесен.  20 лет бронзовая фигура адмирала Грейга хранилась в Николаевском краеведческом музее.

Юрий Любаров рассказал, что после работы с документами, фотографиями и описанием очевидцев виртуальная реставрация 3D памятника сделана с удивительной точностью.

Учитывая отсутствие фотографий всех ракурсов, сами авторы оценивают совпадение с оригиналом в 90%. В ближайшее время 3D модель “вырастет” практически на том же месте, где стоял реальный памятник. Каждый из вас сможет в дополненной виртуальной реальности его рассмотреть, обойти его, сфотографироваться с ним и т.д., — отметил начальник управления культуры. 

greyg03 601da1f29fc06 - Николаевец виртуально в формате 3D воссоздал точную копию памятника адмиралу Алексею Грейгу
unnamed 601da1f38fc6b - Николаевец виртуально в формате 3D воссоздал точную копию памятника адмиралу Алексею Грейгу
14628529242599736240309849182038873184487902o 601da1efd1668 - Николаевец виртуально в формате 3D воссоздал точную копию памятника адмиралу Алексею Грейгу
14691530042599740873642714577867378072416784o 601da1f19c885 - Николаевец виртуально в формате 3D воссоздал точную копию памятника адмиралу Алексею Грейгу

Любаров рассказал, что сейчас в планах издание объемных открыток и подготовка модели для отливки сувениров, а в будущем не исключено и воссоздание памятника в реальной бронзе.

За памятником последует «возрождение» утраченных зданий, виртуальная экскурсия (со звуком) в 3D очках по площади Соборной, по такой, какой она была в 19 веке и т. д. Интересно, не правда ли?, — подчеркнул Юрий Любаров.

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Людмила Александрова

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