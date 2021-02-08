Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров сообщил на свой странице в facebook, что молодой николаевский startup виртуально воссоздал утраченную “изюминку” Николаева — памятник Алексею Грейгу, который был установлен в городе еще 21 мая 1873 года, передает 0512.

Отмечается, что памятник Грейгу простоял на пересечении улиц Адмиральской и Соборной более 50 лет, но в 1922 году он был снесен. 20 лет бронзовая фигура адмирала Грейга хранилась в Николаевском краеведческом музее.

Юрий Любаров рассказал, что после работы с документами, фотографиями и описанием очевидцев виртуальная реставрация 3D памятника сделана с удивительной точностью.

Учитывая отсутствие фотографий всех ракурсов, сами авторы оценивают совпадение с оригиналом в 90%. В ближайшее время 3D модель “вырастет” практически на том же месте, где стоял реальный памятник. Каждый из вас сможет в дополненной виртуальной реальности его рассмотреть, обойти его, сфотографироваться с ним и т.д., — отметил начальник управления культуры.

Любаров рассказал, что сейчас в планах издание объемных открыток и подготовка модели для отливки сувениров, а в будущем не исключено и воссоздание памятника в реальной бронзе.

За памятником последует «возрождение» утраченных зданий, виртуальная экскурсия (со звуком) в 3D очках по площади Соборной, по такой, какой она была в 19 веке и т. д. Интересно, не правда ли?, — подчеркнул Юрий Любаров.