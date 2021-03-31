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Главная страница » Blog » Происшествия » Николаевец забаррикадировался в квартире с боевой гранатой

Николаевец забаррикадировался в квартире с боевой гранатой

167460586 2910392429193703 3171417280433132716 n - Николаевец забаррикадировался в квартире с боевой гранатой
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Вчера, 30 марта, в Николаеве полицейские разоружили мужчину, который забаррикадировался в квартире с боевой гранатой.

Около 16:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что между ней и ее бывшим сожителем произошла ссора, во время которой он угрожал ей предметом, похожим на гранату. После чего пошел на улицу во двор многоэтажных домов по пр. Центральному в Николаеве.

На место происшествия немедленно прибыли руководство ГУ НП, спецназовцы, взрывотехники и следственно-оперативная группа. В это время, злоумышленник закрылся в своей квартире. Полицейские оцепили район возможной опасности и штурмом взяли дом николаевца.

Видео: ГУ НП Николаевской области

Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Татьяна Корбун

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