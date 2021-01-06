Сегодня Среда, 6 января, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Родители николаевских школьников будут доплачивать за питание (документ)

Родители николаевских школьников будут доплачивать за питание (документ)

Николаевец зарезал своего знакомого за долг в 100 гривен

Николаевец зарезал своего знакомого за долг в 100 гривен

В ДТП под Николаевом погиб сотрудник полиции

В ДТП под Николаевом погиб сотрудник полиции

Степанов: Минздрав против возможной отмены локдауна

Степанов: Минздрав против возможной отмены локдауна

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Криминал » Николаевец зарезал своего знакомого за долг в 100 гривен

Николаевец зарезал своего знакомого за долг в 100 гривен

Николаевец зарезал своего знакомого за долг в 100 гривен
0

Вечером 5 января в полицию сообщили, что у дома № 10 А по пр. Богоявленском лежит мертвый мужчина.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и судемедэксперт. Осмотрев тело пострадавшего, правоохранители установили, что мужчина скончался от ножевого ранения.

20210106 094001 1024x768 - Николаевец зарезал своего знакомого за долг в 100 гривен

Сотрудники уголовного розыска Ингульского отдела полиции установили причастного к убийству. Им оказался 33-летний местный житель. По словам задержанного, пострадавший был ему должен 100 гривен. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, во время которой злоумышленник и ударил знакомого ножом.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post В ДТП под Николаевом погиб сотрудник полиции
Next post Родители николаевских школьников будут доплачивать за питание (документ)

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Еще 13 памятников Николаева оснастили табличками с QR-кодом и шрифтом Брайля

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал