Вечером 5 января в полицию сообщили, что у дома № 10 А по пр. Богоявленском лежит мертвый мужчина.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и судемедэксперт. Осмотрев тело пострадавшего, правоохранители установили, что мужчина скончался от ножевого ранения.

Сотрудники уголовного розыска Ингульского отдела полиции установили причастного к убийству. Им оказался 33-летний местный житель. По словам задержанного, пострадавший был ему должен 100 гривен. Из-за этого между мужчинами произошла ссора, во время которой злоумышленник и ударил знакомого ножом.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство», за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.