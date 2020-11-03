На утро 3 ноября 22 котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» поставляют тепло на объекты социально-культурной сферы. Об этом сообщили на предприятии.

Согласно решению исполкома Николаевского городского совета «О начале отопительного периода 2020-2021 гг. Для объектов социально-культурной сферы» ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» со 2 ноября начало подачу тепловой энергии в детские сады, школы, лечебные учреждения в соответствии с письменных обращений и технической возможности.

Сейчас к котельным, которые уже поставляют тепло (https://www.facebook.com/nikoblteplo.com.ua/posts/1075924129493081), добавились еще 9:

— котельная по адресу: ул. Свободная, 38-К (СШ №14);

— котельная по адресу: ул. Театральная, 10-К (офтальмологическая больница, ДОУ №10,37,54)

— котельная по адресу: пр. Центральный, 22-А (ДОУ №85, учебно-реабилитационный центр)

— котельная по адресу: ул. Котельная, 8 (Муниципальный коллегиум)

— котельная по адресу: 8 Продольная, 11-В (инфекционная больница, ДОУ №75, СОШ №46)

— котельная по адресу: ул. Ноябрьская, 1-К (ДОУ №66, 17, ООШ №30, 42, 56, городская больница №3, ЦПМСД №2);

— котельная по адресу: ул. Лесная, 1 (СШ №24);

— котельная по адресу: ул. Курчатова, 22 (ДОУ №99);

— котельная по адресу: ул. Дачная, 5 (СШ №18).

Решение о начале отопительного сезона для населения принимается исполкомом городского совета, учитывая температурные показатели (трое суток подряд среднесуточная температура должна составлять менее чем +8 С⁰).