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Главная страница » Blog » Общество » “Николаевоблтеплоэнерго” предлагает рассрочку на оплату отопления

«Николаевоблтеплоэнерго» предлагает рассрочку на оплату отопления

«Николаевоблтеплоэнерго» предлагает рассрочку на оплату отопления
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С января 2021 года ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» восстанавливает возможность оформления рассрочки на оплату за услугу по централизованному отоплению.

Рассрочка на оплату услуги по централизованному отоплению предусмотрена «Правилами предоставления услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей водой и водоотводу и типового договора о предоставлении услуг по централизованному отоплению, снабжению холодной и горячей воды и водоотведения», утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 №630.

В соответствии с абзацем 3 пункта 10 Правил 630:

«в случае обращения потребителя к исполнителю услуги по централизованному отоплению с заявлением о предоставлении рассрочки такой исполнитель начиная с месяца подачи указанного заявления ежемесячно в течение отопительного периода выставляет к оплате 50 процентов начисленной платы за услугу по централизованному отоплению»

Важно: сумма неоплаченных в течение отопительного периода 50% начисленной платы за услугу по централизованному отоплению выставляется к оплате потребителю в течение межотопительного периода ежемесячно равными частями с мая по сентябрь включительно.

Расчет и распределение равными частями в течение каждого месяца межотопительного периода суммы неоплаченных в течение отопительного периода 50% начисленной в течение отопительного сезона платы за услугу по централизованному отоплению осуществляется исполнителем такой услуги.

Заявление на рассрочку можно заполнить по адресу абонентского отдела г. Николаев, пр. Центральный 141″Б» и ул. Рыбная 1″Б» (есть уголок потребителями с образцами). Необходимый пакет документов можно передать бухгалтеру (вызов по звонку на дверях) / оставить в почтовом ящике.

Также абоненты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» могут скачать образец ЗАЯВЛЕНИЕ и отправить на электронную почту abonviddil.mk.okp@gmail.com. После обработки заявления абоненту будет предоставлен ответ по телефону или по электронной почте.

В связи с усилением карантинных мероприятий, подразделения предприятия временно приостановили личный прием абонентов и перешли в онлайн режим. Получить профессиональную консультацию и ответы на вопросы можно обратившись по телефонам: 46-51-30, 46-37-25, 095 761 73 99 (viber).

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