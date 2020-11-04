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Главная страница » Blog » Бизнес » “Николаевоблтеплоэнерго” в связи с карантином будет консультировать абонентов в режиме онлайн

«Николаевоблтеплоэнерго» в связи с карантином будет консультировать абонентов в режиме онлайн

«Николаевоблтеплоэнерго» в связи с карантином будет консультировать абонентов в режиме онлайн
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В связи с усилением карантинных мероприятий, подразделения службы сбыта энергии, в том числе абонентский отдел (по адресам: пр. Центральный 141-б и  ул.Рыбная 1-б), временно приостанавливают личный прием абонентов, однако продолжают оказывать консультации в онлайн -режиме. Об этом сообщили в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»

Получить консультацию потребители предприятия могут, обратившись по телефонам абонентского отдела: (0512) 465130, (0512) 463725, +380957617399 или отправив вопрос на электронный адрес: abonviddil.mk.okp@gmail.com и viber +380957617399, +380660301754.

Для переоформления лицевого счета на нового владельца, получение справки об отсутствии задолженности, оформление договора реструктуризации долга и т.д. абоненты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» могут выслать необходимый пакет документов на электронную почту abonviddil.mk.okp@gmail.com. После обработки обращения абонента будет дан ответ по телефону или по электронной почте.

Также для решения этих вопросов по адресу пр. Центральный 141-б создан специальный уголок потребителя, где размещены образцы заявлений. Необходимый пакет документов можно передать специалисту (вызов по звонку на дверях) / оставить в ящике на входе.

Инструкции по пакету документов, копии которых необходимо предоставить.

Переоформление лицевого счета на нового владельца:

  • договор купли-продажи квартиры (договор дарения, свидетельство о праве собственности, свидетельство о наследстве, ордер, решение суда или другое);
  • выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • технический паспорт на квартиру (все страницы);
  • паспорт и идентификационный номер (код) владельца;
  • в случае, если право собственности принадлежит нескольким лицам, письменное согласие на переоформление от совладельцев + паспорт и идентификационный номер (код) каждого из них.

Оформление договора реструктуризации долга:

  • паспорт;
  • ИНН;
  • квитанция об оплате первого взноса (40% от суммы долга).

 Получение справки об отсутствии задолженности:

  • паспорт;
  • квитанции на оплату услуг по централизованного отопления за последний отопительный период + текущие платежи.

После предоставления необходимого пакета документов на  электронный адрес абонента будет отправлен бланк соответствующего заявления, который необходимо распечатать, заполнить и отправить в ОКП. На основании предоставленных документов будут внесены соответствующие изменения в учетную базу ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» и / или подготовлены соответствующие документы (справка, договор и др.)

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Елена Кораб

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