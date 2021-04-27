В понедельник, 26 апреля, Николаевская область получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Эту вакцину доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

Партию, поступившей в страну в размере 367 тыс. 200 доз, будут использовать в основном в кабинетах прививки для людей в возрасте 65+.

Часть оставят для второй прививки гражданам, которые сделали первую в период с 24 февраля вакциной AstraZeneca / CoviShield и должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первым и вторым прививкой.

Как отмечают в Минздраве Украины, вакцины AstraZeneca / Covishield и AstraZeneca-SKBio являются взаимозаменяемыми.