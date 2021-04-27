Сегодня Вторник, 27 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

renta na fb 600x400 - Местные бюджеты Николаевщины получили 16,1 млн грн рентных платежей

Местные бюджеты Николаевщины получили 16,1 млн грн рентных платежей

i2mage 600x400 - Николаевские параармрестлеры завоевали 12 наград

Николаевские параармрестлеры завоевали 12 наград

179551854 2771517653161131 482758188554611219 n 600x400 - Николаевские спортсмены продолжают получать награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду

Николаевские спортсмены продолжают получать награды на Чемпионате Украины по прыжкам в воду

178882513 2771605149819048 4602095256979589455 n 600x400 - На Северном открыли новую семейную амбулаторию

На Северном открыли новую семейную амбулаторию

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Минздрав » Николаевщина получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio

Николаевщина получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio

image 3 - Николаевщина получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio
0

В понедельник, 26 апреля, Николаевская область получила 11 900 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Эту вакцину доставили в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

Партию, поступившей в страну в размере 367 тыс. 200 доз, будут использовать в основном в кабинетах прививки для людей в возрасте 65+.

Часть оставят для второй прививки гражданам, которые сделали первую в период с 24 февраля вакциной AstraZeneca / CoviShield и должны получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервалом между первым и вторым прививкой.

Как отмечают в Минздраве Украины, вакцины AstraZeneca / Covishield и AstraZeneca-SKBio являются взаимозаменяемыми.

Spread the love
  • 130
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post 35-я годовщина аварии на ЧАЭС
Next post На Северном открыли новую семейную амбулаторию

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

image 1 600x400 - Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

Для студентов двух николаевских колледжей организовали онлайн-экскурсию по улице Большой Морской

medoborudovanie 600x400 - Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

Николаевский облсовет планирует взять оборудование для местных больниц в аренду

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки