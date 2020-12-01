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Главная страница » Blog » Общество » Николаевская 79-бригада празднует День рождения

Николаевская 79-бригада празднует День рождения

Николаевская 79-бригада празднует День рождения
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Сегодня, 1 декабря, 79 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ отмечает день создания части. В течение многих лет десантники были настоящей элитой Вооруженных Сил Украины, были образцом выполнения поставленных задач, показывали образцовые результаты по боевой подготовке, были образцом военной подготовки, обучаемости, физической подготовки.

Военнослужащие бригады с честью выполняли миротворческие миссии в разных уголках мира — Ливан, Либерия, Сьерра-Леоне, Ирак, Демократическая Республика Конго, бывшая Югославия, Косово.
Имея высокие боевые навыки, потенциал и хорошие традиции, военнослужащие части не раз становились участниками международных военных учений.

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В марте 2014 года, как и военнослужащие других воинских частей, николаевские десантники стали на защиту своей земли.
Героический путь в то время 79-й отдельной аэромобильной бригады в боевых действиях на Востоке Украины начался, как и для других десантных частей, по обороне со стороны Крыма. Впоследствии николаевские десантники стали на оборону восточной границы, участвовали в операции по освобождению Славянская, далее — Саур-могила, Зеленополье, Мариуполь, Дебальцево, Донецкий аэропорт.
Во время этих сражений николаевские десантники получили славу по обе стороны от линии фронта.

Подразделения воинской части выполняли боевые задачи в районах населенных пунктов Ольгинка, Волноваха, Курахово, Широкино, Водяное, Опытное, Авдеевка, участвовали в освобождении города Красный Лиман Донецкой области, в операции по освобождению города Славянск.

С конца сентября и до начала декабря 2014 года сводный отряд подразделений 79-й отдельной аэромобильной бригады выполнял боевую задачу по обороне Международного аэропорта «Донецк» имени Сергея Прокофьева. 242 дня героической обороны донецкого аэропорта под ударами российских спецназовцев навсегда вписаны золотыми буквами в историю ВСУ, а его защитников народ Украины назвал «киборгами».

Действия личного состава высоко оценены руководством Министерства обороны и государства. Ряд военнослужащих бригады награжден высокими государственными наградами, орденами и наградами.

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Алина Сидорова

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