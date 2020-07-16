Лето в разгаре, время отдыха продолжается и у любителей чтения нет никаких перерывов и помех в общении с книгой. Жители микрорайона ПТС охотно собираются на летней открытой площадке библиотеки-филиала №9 ЦБС, в тени раскидистых деревьев, ведь здесь всегда можно интересно и полезно провести досуг как взрослым, так и детям. Дети читает книги, играет в настольные игры, рисует, лепит из пластилина и тому подобное. Взрослые просматривают свежую прессу, знакомятся с новыми изданиями.

На днях в Николаеве откроется летний кинотеатр в ДОФе

За время карантина николаевцы соскучились по таким общением, поэтому летние читальные залы пользуются спросом, как и «антивирусные» досуговые программы, запроваджуютьсябиблиотекамы города сегодня.