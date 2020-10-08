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Главная страница » Blog » Общество » Николаевская киберполиция нуждается в молодых талантах

Николаевская киберполиция нуждается в молодых талантах

Николаевская киберполиция нуждается в молодых талантах
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Стань спецагентом мощной киберкоманды. Киберполиции объявляет конкурс и приглашает кандидатов на занятие вакантных должностей гражданского персонала инспекторского состава.

Главные условия для претендентов:

  • возраст от 21 года
  • полное высшее образование
  • свободное владение государственным языком
  • и конечно, быть PRO в сфере IT-технологий


Знаешь не только иностранные языки, но и Python, PHP, JavaScript и TypeScript? Тогда спеши заполнять заявление. Все детали и условия конкурса ТУТ.

Дедлайн: до 18 октября

Узнать дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса:

050-971-13-10, 093-766-70-25 или anastasiia.yakovenko@cyberpolice.gov.ua (Яковенко Анастасия Алексеевна)

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Алина Сидорова

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