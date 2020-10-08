Стань спецагентом мощной киберкоманды. Киберполиции объявляет конкурс и приглашает кандидатов на занятие вакантных должностей гражданского персонала инспекторского состава.

Главные условия для претендентов:



Знаешь не только иностранные языки, но и Python, PHP, JavaScript и TypeScript? Тогда спеши заполнять заявление. Все детали и условия конкурса ТУТ.