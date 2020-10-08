Стань спецагентом мощной киберкоманды. Киберполиции объявляет конкурс и приглашает кандидатов на занятие вакантных должностей гражданского персонала инспекторского состава.
Главные условия для претендентов:
- возраст от 21 года
- полное высшее образование
- свободное владение государственным языком
- и конечно, быть PRO в сфере IT-технологий
Знаешь не только иностранные языки, но и Python, PHP, JavaScript и TypeScript? Тогда спеши заполнять заявление. Все детали и условия конкурса ТУТ.
Дедлайн: до 18 октября
Узнать дополнительную информацию по вопросам проведения конкурса:
050-971-13-10, 093-766-70-25 или anastasiia.yakovenko@cyberpolice.gov.ua (Яковенко Анастасия Алексеевна)