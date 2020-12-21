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Николаевская команда «Десант» стала победителем детского бейсбольного турнира «Святой Николай CUP 2020»

Николаевская команда «Десант» стала победителем детского бейсбольного турнира «Святой Николай CUP 2020»
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19 декабря по поддержке управления по делам физической культуры и спорта городского совета состоялся традиционный 5-й детский бейсбольный турнир в закрытых помещениях «Святой Николай CUP 2020».

bejsbol 1 - Николаевская команда
Фото управления по делам физической культуры и спорта

В соревнованиях приняли участие 6 команд из Николаева, Киева и Одесской области. Главный кубок и чемпионские медали завоевали воспитанники КДЮСШ «Атлант» команда «Десант».

bejsbol 2 - Николаевская команда
bejsbol 3 - Николаевская команда
Фото управления по делам физической культуры и спорта

На втором месте команда ДЮСШ Дарница «Дарницкие Тигры» из Киева. Бронзовые награды у команды «Моряки» из Одессы. Кроме медалей и игрового опыта, все участники соревнований получили новогодние праздничные подарки.

По информации управления по делам физической культуры и спорта

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Татьяна Корбун

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