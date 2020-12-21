19 декабря по поддержке управления по делам физической культуры и спорта городского совета состоялся традиционный 5-й детский бейсбольный турнир в закрытых помещениях «Святой Николай CUP 2020».

Фото управления по делам физической культуры и спорта

В соревнованиях приняли участие 6 команд из Николаева, Киева и Одесской области. Главный кубок и чемпионские медали завоевали воспитанники КДЮСШ «Атлант» команда «Десант».

Фото управления по делам физической культуры и спорта

На втором месте команда ДЮСШ Дарница «Дарницкие Тигры» из Киева. Бронзовые награды у команды «Моряки» из Одессы. Кроме медалей и игрового опыта, все участники соревнований получили новогодние праздничные подарки.

По информации управления по делам физической культуры и спорта