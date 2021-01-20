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Главная страница » Blog » Общество » Николаевская область: информация о работе спасателей за период непогоды

Николаевская область: информация о работе спасателей за период непогоды

Николаевская область: информация о работе спасателей за период непогоды
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 Начиная с 12 января 2021 на территории города и области наблюдалось осложнение погодных условий в виде снега, гололеда, резкого снижения температурных показателей. За данный период подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области на автодорогах изъято 2 грузовых автомобиля и 15 легковых, оказана помощь 27 лицам, из которых 8 детей.

В частности, 19 января, на полевой дороге вблизи с. Степное Снигиревского района сотрудники 24 государственной пожарно-спасательной части достали из кювета ВАЗ-2102. Для мониторинга состояния автодорог государственного значения привлекались 21 мобильная группа ГУ ГСЧС и подчиненных подразделений (21 единица техники повышенной проходимости, 46 человек).

По состоянию на 07:00 20 января проезд обеспечен, состояние дорог удовлетворительное. С 16 января на территории КНП НГС «Городская больница скорой медицинской помощи» г. Николаева развернуто временный пункт обогрева аварийно-спасательного отряда специального назначения; в г. Вознесенск — в ночное время разворачивается мобильный пункт обогрева от 12 ГПСЧ. По состоянию на 07:00 20 января оказана помощь 102 лицам.

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Алина Сидорова

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