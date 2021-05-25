Сегодня Среда, 26 мая, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

192747055 n 600x400 - С 1 июня в Николаеве ​​повышается стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 июня в Николаеве ​​повышается стоимость проезда в общественном транспорте

8 600x400 - В Николаеве полицейские задержали подозреваемого в убийстве историка Владимира Щукина

В Николаеве полицейские задержали подозреваемого в убийстве историка Владимира Щукина

img 7628 600x400 - Николаевским перевозчикам предложили обновить общественный транспорт

Николаевским перевозчикам предложили обновить общественный транспорт

vlcsnap 2021 05 25 18h17m42s928 600x400 - Николаевская область подписала Меморандум с ДТЭК о строительстве Тилигульской ветроэлектростанции

Николаевская область подписала Меморандум с ДТЭК о строительстве Тилигульской ветроэлектростанции

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

К нам едет ревизор!

Главная страница » Blog » Бизнес » Николаевская область подписала Меморандум с ДТЭК о строительстве Тилигульской ветроэлектростанции

Николаевская область подписала Меморандум с ДТЭК о строительстве Тилигульской ветроэлектростанции

vlcsnap 2021 05 25 18h17m42s928 - Николаевская область подписала Меморандум с ДТЭК о строительстве Тилигульской ветроэлектростанции
0

Во вторник, 25 мая, председатель ОГА Виталий Ким, председатель облсовета Анна Замазеева и генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подписали Меморандум, согласно которому в Николаевской области построят Тилигульскую ВЭС. Документ предусматривает сотрудничество власти и бизнеса в экономическом, социальном и экологическом направлениях.

На Тилигульской ВЭС планируют создать несколько сотен временных и десятки постоянных рабочих мест. Ввести в эксплуатацию ее планируют в 2022 году.

Мощность проекта Тилигульской ВЭС составит 500 МВт, что поможет сократить выбросы СО2 на 2 млн тонн ежегодно. Кроме того компания ДТЭК собирается обустроить на Тилигульском лимане искусственные острова для гнездования птиц.

В рамках социального партнерства области и ДТЭК будет проведен ремонт системы отопления и газоснабжения Березанской центральной районной больницы, ремонт фельдшерского пункта в селе Анатолиевка и реконструкция систем водоснабжения в селах Краснополье и Анатолиевка.

Инвестиции в строительство составят 18 млрд гривен.

До подписания Меморандума председатель ОГА Виталий Ким отметил, что подобные инвестиции важны для регионального развития.

Spread the love
  • 124
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Николаев победил в конкурсе House of Europe: летом креативный хаб появится на Соборной площади (ВИДЕО)
Next post Николаевским перевозчикам предложили обновить общественный транспорт

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

3d printing 3758154 1280 600x400 - Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

Инициативные ученики Николаевской школы №26 мечтают о 3D-пространстве

2020 06 02 diya 600x400 - Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов - новые революционные услуги в

Уплата налогов онлайн и подача деклараций в несколько кликов — новые революционные услуги в «Дії»

heart 3689233 1280 600x400 - В Николаеве вводят единую медицинскую информационную систему

В Николаеве вводят единую медицинскую информационную систему