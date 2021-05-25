Во вторник, 25 мая, председатель ОГА Виталий Ким, председатель облсовета Анна Замазеева и генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подписали Меморандум, согласно которому в Николаевской области построят Тилигульскую ВЭС. Документ предусматривает сотрудничество власти и бизнеса в экономическом, социальном и экологическом направлениях.

На Тилигульской ВЭС планируют создать несколько сотен временных и десятки постоянных рабочих мест. Ввести в эксплуатацию ее планируют в 2022 году.

Мощность проекта Тилигульской ВЭС составит 500 МВт, что поможет сократить выбросы СО2 на 2 млн тонн ежегодно. Кроме того компания ДТЭК собирается обустроить на Тилигульском лимане искусственные острова для гнездования птиц.

В рамках социального партнерства области и ДТЭК будет проведен ремонт системы отопления и газоснабжения Березанской центральной районной больницы, ремонт фельдшерского пункта в селе Анатолиевка и реконструкция систем водоснабжения в селах Краснополье и Анатолиевка.

Инвестиции в строительство составят 18 млрд гривен.

До подписания Меморандума председатель ОГА Виталий Ким отметил, что подобные инвестиции важны для регионального развития.