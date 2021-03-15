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Николаевская область пока остается в «оранжевой» зоне карантина

Николаевская область пока остается в «оранжевой» зоне карантина
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Министерство здравоохранения Украины расширило «оранжевую» зону карантина. В зону риска добавили Черниговскую область.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

По состоянию на 15 марта в «красной» зоне карантина остаются четыре области — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

«Оранжевая» зона теперь состоит из 11 регионов — Киева, Винницкой, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Остальные области остаются в «желтой» зоне: Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области.

При этом в 10 регионах превышена норма в 60 госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения: в Киеве (77,2), Винницкой (122,7), Житомирской (96), Закарпатской (86,9), Ивано-Франковской (123,4), Николаевской (90,3), Тернопольской (60,6), Хмельницкой (73,4) и Черновицкой (89,4) областях.

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Татьяна Корбун

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