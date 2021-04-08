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Главная страница » Blog » Власть » Николаевская область получит 37 млн гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы

Николаевская область получит 37 млн гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы

2020 11 09 bolnica - Николаевская область получит 37 млн гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы
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Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Николаевщина получит субвенцию в размере 37 млн ​​гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Ким в сети Фейсбук.

2 апреля Николаевская ОГА обратилась в КМУ с письмом о выделении дополнительных ассигнований из государственного бюджета в общей сумме 37,6 млн гривен. Эти средства предусмотрены для оплаты снабжения медицинских газов, установки дополнительных кислородных магистралей, приобретение кислородных концентраторов.

И уже сегодня мне подтвердили, что наша область может рассчитывать на эту субвенцию. Я, думаю, не нужно много говорить, насколько это сейчас важно для Николаевской области и насколько это нам поможет. Со своей стороны мы, как сознательные граждане, должны соблюдать все карантинных мероприятий и поддерживать друг друга, — написал Виталий Ким.
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Алина Сидорова

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