Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Николаевщина получит субвенцию в размере 37 млн ​​гривен на медицинское оборудование и кислородные концентраторы. Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Ким в сети Фейсбук.

2 апреля Николаевская ОГА обратилась в КМУ с письмом о выделении дополнительных ассигнований из государственного бюджета в общей сумме 37,6 млн гривен. Эти средства предусмотрены для оплаты снабжения медицинских газов, установки дополнительных кислородных магистралей, приобретение кислородных концентраторов.

И уже сегодня мне подтвердили, что наша область может рассчитывать на эту субвенцию. Я, думаю, не нужно много говорить, насколько это сейчас важно для Николаевской области и насколько это нам поможет. Со своей стороны мы, как сознательные граждане, должны соблюдать все карантинных мероприятий и поддерживать друг друга, — написал Виталий Ким.