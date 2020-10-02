30 сентября в рамках празднования Всеукраинского дня библиотек Николаевская областная универсальная научная библиотека пригласила жителей и гостей города на ежегодную региональную акцию «Библиотечные сумерки». В этот день библиотека работала до позднего вечера, предложив своим посетителям разнообразную программу по теме «мистика и фэнтези»: мастер-классы, викторины, костюмированную вечеринку, литературный перфоманс и др. Об этом сообщили в пресс-службе библиотеки.

Жанр фэнтези — это далеко не простая литература и, чтобы понять все пласты замыслов писателя и смыслов произведения, надо знать мировую мифологию и литературу прошлых веков. Лучше разобраться с этой достаточно сложной темой присутствующим помогла кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры английской филологии Черноморского национального университета имени Петра Могилы Александра Филоненко, которая выступила с докладом «Ренессансно-барочные магические модусы, коды и образы в литературе фэнтези».

Во время краеведческого триптихе «Зеркало магии» состоялась интересная встреча с талантливой николаевской писательницей и художницей Еленой Пивненко. Участники мероприятия окунулись в атмосферу ирреального и необычного и ознакомились с серией ее романов из цикла «Елень», где искусно переплетены элементы скандинавской и славянской мифологии.

Участники библиотечного мистик-портала «Путешествуя по миру фэнтези» окунулись в созданный писателями-фантастами незабываемый мир через созданный магом портал.

Участникам путешествия во времени «Тайны прошлых веков» было интересно узнать предсказания писателей-фантастов, ставших пророческими в будущем. Путешественники исследовали различные направления фантастической литературы и знакомились с основными сюжетами и событиями в фантастических произведениях, погрузившись в атмосферу многочисленных тайн прошлых веков.

Региональный тренинговый центр пригласил своих гостей принять участие в интерактивной игре «Фантастические пределы мышления» и проверить умение мыслить и находить логические связи между различными предметами, явлениями и персонажами.

Интересные викторины, просмотр и обсуждение видеофильмов «50 фактов о Гарри Поттере, которые вы не знали» и «10 сумасшедших подробностей о Гарри Поттере, которые вы пропустили» ждали сторонников вымышленного персонажа и главного героя знаменитой серии романов английской писательницы Джоан К. Роулинг. Самые активные участники мероприятия проверяли свою удачу в конкурсах «презентует свой костюм», «Нарисуй Гарри Поттера», «Патронус», «Омут памяти».

Открыть для себя все разнообразие фантастики посетители смогли, посетив виртуальное рандеву «10 самых громких научно-фантастических романов XXI в.». Захватывающие межзвездные приключения с сюжетом, разворачивается среди удивительных миров, бурный поток приключений главных героев, интересные романы о другую реальность, смелые идеи выдающихся авторов и необычные дебюты — все это ожидало посетителей этого мероприятия, где писатели открывали, что ждать нас в « далекой-далекой галактике »и куда могут привести человечество новейшие технологии.

Представить на мгновение, что в обычной библиотеке поселились удивительные существа, стало возможным для участников литературного перфоманса «Украинская фэнтези: за гранью реальности». Гости мероприятия познакомились с признанными мэтрами этого жанра, заглянув в загробную жизнь гоголевских произведений, увидев прекрасную Мавку, узнав о хороших поступках Конотопской ведьмы.

Всем, кто устал ждать пока зацветет папоротник, была представлена возможность сделать его самому в течение мастер-класса «Волшебный цветок» в технике «канзаши». В течение вечера для желающих работала тематическая фотозоне «Магия книги», которая помогла примерить на себя образы героев любимых книг.

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Посетители интерактивной выставки «Занимательная наука» ознакомились с работами студентов Николаевского национального университета им. В.А. Сухомлинского, с помощью которых смогли приобщиться к миру научных интересных средствами физических экспериментов. Также посетителей ждали невероятные опыты и ноу-хау науки: неньютоновская жидкость, интерференция на крыльях стрекозы, электрический скат, явление «туманного Альбиона», огненное торнадо и другие оригинальные модели и захватывая презентации.

Вызвала интерес у гостей локация «Лаборатория аддитивных технологий и 3D-печати» (рук. Беликов А.Е.), где были представлены собственные разработки студентов кафедры «Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии» Черноморского национального университета имени Петра Могилы. Посетители ознакомились с 3D-принтером, манипуляторами, моделями, дронами и тому подобное.

Все посетил областной научной библиотеки в этот день имели возможность изготовить защитную маску в стиле «фэнтези» (роспись по ткани), сделать уникальные фото в фотозоне «Корабль-Призрак», «Остров Дракона», «Хроники Нарнии», тобрать интересные книги для домашнего чтения с полок буккросинга «Фантастический мир книги», научиться пользоваться 3D-ручками и сделать собственноручно памятный подарок.

38 посетителей «Библиосумерек» стали участниками акции бесплатной выдачи читательского билета «Для друзей открыты двери».